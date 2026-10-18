Lamine Yamal chói sáng, Barca trút mưa bàn thắng vào lưới Betis

Chiến thắng đã trở thành thói quen của Barcelona mùa này, nên không bất ngờ khi các học trò HLV Hansi Flick chủ động tấn công ngay từ đầu, trong trận đấu vòng 9 La Liga.

Lamine Yamal có lẽ sẽ xem pha mở tỷ số của mình là bàn đẹp nhất trong hàng loạt bàn thắng của đội từ đầu mùa: những động tác xử lý khéo léo giúp anh tạo khoảng trống, trước khi tung cú sút chuẩn xác vào góc cao.

Lamine Yamal mở màn cơn mưa bàn thắng với siêu phẩm. Ảnh: Diario AS

Tuy nhiên, Barca không hoàn toàn áp đảo và bị gỡ hòa ngay từ cú dứt điểm đầu tiên của Betis. Trong tình huống triển khai tiếp sau quả phạt góc, Pablo Fornals tạt chính xác để Valentin Gomez đánh đầu dũng mãnh ở cột xa, quân bình tỷ số.

Joan Garcia sau đó có pha cứu thua xuất sắc, ngăn Hector Bellerin đưa Betis vượt lên trong pha bóng đối mặt.

Đó là tình huống mang tính bước ngoặt, bởi chỉ 1 phút sau, ở đầu sân bên kia, Rodri bật cao nhất đánh đầu từ quả phạt góc của Fermin Lopez, tái lập lợi thế cho Barca.

Giovani Lo Celso tưởng như đã gỡ hòa bằng siêu phẩm vô lê đưa bóng vào góc cao sau một tình huống bóng nảy ra.

Rodri “mở tài khoản” trong màu áo Barca. Ảnh: FCB

Tuy nhiên, VAR tước đi pha lập công có thể trở thành một trong những bàn đẹp nhất mùa giải, do xác định Cucho Hernandez để bóng chạm tay trước đó ở giữa sân. Quyết định gây nhiều tranh cãi khiến hiệp 1 gián đoạn khá lâu.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, Fermin suýt ghi bàn thứ 3 cho Barca, nhưng cú sút chân trái của anh bị Alvaro Valles xuất sắc cản phá. Ít lâu sau, thủ môn Betis phải vào lưới nhặt bóng khi Gabriel Jesus vô lê thành bàn, song cờ báo việt vị giúp đội khách thoát thua.

Dù vậy, chưa đầy 30 giây sau, Jesus vẫn có bàn thắng. Lamine Yamal chơi đồng đội, chuyền ngang để tiền đạo người Brazil đệm bóng vào lưới trống.

Cách biệt 2 bàn chỉ tồn tại trong hai phút, khi Abde Ezzalzouli ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, rút ngắn tỷ số cho Betis.

Màn xô xát ngay sau đó khiến đội khách chịu tổn thất lớn: Facundo Bernal bị truất quyền thi đấu vì húc đầu vào Yamal - người cũng nhận thẻ vàng, buộc Betis chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối.

Yamal gây hấn, Facundo phản ứng và nhận thẻ đỏ. Ảnh: Diario AS

Khoảnh khắc mất bình tĩnh ấy khiến Betis - vốn không sử dụng Isco lẫn Antony - trả giá đắt. Phút 62, Eric Garcia chớp thời cơ trong vùng cấm, đệm bóng ghi bàn sau pha đánh đầu làm tường của Pau Cubarsi.

Hansi Flick rút một số trụ cột để chuẩn bị cho cuộc đối đầu PSG tại Champions League vào giữa tuần (2h ngày 21/10) và trận Siêu kinh điển cuối tuần sau (3h ngày 26/10).

Dù vậy, Barca vẫn có thêm bàn thắng nhờ cú đặt lòng đẹp mắt của Dani Olmo trong 10 phút cuối. Chiến thắng giúp “Blaugrana” cân bằng kỷ lục CLB: ghi ít nhất 3 bàn trong 9 trận liên tiếp.

Ghi bàn:

Betis: Gomez 27’, Abde 53’.

Barca: Yamal 10’, Rodri 41’, Gabriel Jesus 51’, Eric Garcia 62’, Dani Olmo 81’.

Thẻ đỏ: Facundo Bernal 54’.

Đội hình xuất phát:

Betis: Valles, Hector Bellerin, Llorente, Valentin Gomez, Fran Garcia, Facundo Bernal, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Lo Celso, Abde Ezzalzouli, Cucho Hernandez.

Barca: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Xavi Espart, Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesus.