Lamine Yamal chạm mốc đặc biệt với siêu phẩm trước PSG, chỉ kém Messi

Barcelona trải qua đêm đáng thất vọng khi thua PSG 2-4 trong cuộc đối đầu hấp dẫn ở Champions League, nhưng Lamine Yamal vẫn chạm một cột mốc đáng chú ý.

Nhà ĐKVĐ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng nhờ chơi hay hơn, qua đó khiến đội bóng của Hansi Flick nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải.

Yamal đang duy trì phong độ ấn tượng. Ảnh: FCB

Trước chuyến đi Paris, Barca có khởi đầu hoàn hảo với 11 trận toàn thắng - gồm kỷ lục 9 chiến thắng tại La Liga. Giờ đây, “Blaugrana” sẽ chuyển sự tập trung sang trận Siêu kinh điển với Real Madrid (3h ngày 26/10).

Đội bóng xứ Catalunya đang hơn Real Madrid 6 điểm tại La Liga và không có gì bất ngờ khi Yamal giữ vai trò then chốt trong thành công ấy.

Ngôi sao 19 tuổi nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng được trao vài tiếng ngay sau khi trận El Clasico kết thúc, đồng thời thể hiện phong độ chói sáng từ đầu mùa.

Lamine Yamal ghi bàn đẹp mắt sau pha xử lý cá nhân để gỡ hòa 2-2 trước PSG, qua đó nâng tổng số lần trực tiếp tham gia bàn thắng mùa này lên 20 - 10 bàn và 10 kiến tạo. Ngôi sao người Tây Ban Nha chạm mốc ấy chỉ sau 12 trận.

Chi tiết hơn, Yamal đạt thành tích này chỉ sau 999 phút thi đấu cùng Barca mùa này (không tính thời gian bù giờ các trận đấu).

Lamine Yamal có 14 lần tham gia vào bàn thắng ở La Liga (8 + 6), và 6 tại Champions League (2 + 4).

Theo dữ liệu, đây là sự khởi đầu tốt thứ 3 trong lịch sử Barca, tính riêng các trường hợp tham gia vào ít nhất 20 bàn thắng.

Top 10 thành tích đạt tổng 20 bàn thắng và kiến tạo nhanh nhất từ đầu mùa trong màu áo Barcelona:

Không bất ngờ khi Lionel Messi áp đảo danh sách 10 trường hợp nhanh nhất. Thậm chí, Leo có đến 7 lần góp mặt. Anh cũng là cầu thủ duy nhất từng có khởi đầu mùa giải hiệu quả hơn Yamal trong màu áo Barca.

Huyền thoại người Argentina đạt cột mốc này nhanh hơn Yamal trong hai mùa giải: 2011/12 và 2016/17. Messi chỉ cần 749 phút để góp dấu giày vào 20 bàn thắng đầu mùa 2011/12, trước khi khép lại mùa giải với con số phi thường: 106 lần tham gia bàn thắng.

Ở mùa 2016/17, Messi mất 844 phút để đạt mốc 20 bàn thắng và kiến tạo, rồi kết thúc mùa giải với tổng cộng 74 lần góp dấu giày.

Dù vậy, kỷ lục mà Messi nắm giữ mùa 2011/12 diễn ra khi anh đã là ngôi sao trưởng thành, giúp Barca giành 2 Champions League và đang trên đường nhận Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp - sau các chiến thắng 2009 và 2010.

Tiền đạo người Brazil Ronaldo và huyền thoại bóng đá Hungary Laszlo Kubala là hai cái tên còn lại xuất hiện trong top 10.