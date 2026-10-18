Lamine Yamal bùng nổ: Thách thức PSG và Real Madrid

Thiên tài Yamal

Lamine Yamal, lúc nào cũng là anh. Ngôi sao Barcelona là nhân vật trung tâm của trận đấu nghẹt thở tại La Cartuja, nhiều thời điểm nhờ thứ bóng đá ngoạn mục của mình. Phút thứ 10, anh xoay người khiến tất cả mắt tròn mắt dẹt rồi tung cú sút tuyệt đẹp, đưa bóng đi xoáy vào góc cao khung thành.

Màn ăn mừng giống hệt khi anh làm nên siêu phẩm như có phép màu vào lưới Pháp ở bán kết EURO 2024. Nhưng sau đó, quá nhiều chuyện xảy ra.

Yamal mừng siêu phẩm vào lưới Betis. Ảnh: FCB

“Đây là một trong những sân đấu khó khăn nhất La Liga. Betis đã chơi một trận rất hay. Tôi vui với bàn thắng của mình, dù chúng tôi có thể cải thiện khả năng phòng ngự vì đang để đối phương tạo ra khá nhiều cơ hội”, Rodri nói sau trận. “Mặt sân không tốt”, anh nhấn mạnh.

Cựu tiền vệ Man City chuyển hướng qua người đồng đội số 10: “Lamine khiến chúng tôi quen với những điều như thế này rồi. Cậu ấy tạo ra khác biệt, nhưng tôi đánh giá cao nhất những nỗ lực của Yamal”.

“Ở tình huống chạm tay, Cucho có động tác không tự nhiên và bóng đổi hướng. Tôi không nhìn thấy tình huống dẫn đến thẻ đỏ, nhưng thấy Lamine nằm sân thì hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Yamal cũng phần nào bị cuốn vào màn khiêu khích ấy”, Rodri đề cập về hai tình huống tranh cãi mang tính bước ngoặt có lợi cho Barca.

Về phần mình, đội trưởng Hector Bellerin của Betis giải thích: “Công việc của trọng tài rất khó khăn. Điều cuối cùng tôi muốn làm là quy trách nhiệm về kết quả cho ông ấy, nhưng có hai tình huống gây tranh cãi. Một tình huống bị phạt, còn tình huống kia lại được hưởng lợi”.

HLV Manuel Pellegrini chỉ trích gay gắt hơn nhiều: “Công tác trọng tài thật đáng thất vọng. Đúng là bóng chạm tay, nhưng Cucho bị đẩy. Hơn nữa, pha chạm tay ấy không ảnh hưởng gì đến bàn thắng của Lo Celso.

Sau đó, Fermin phạm lỗi trong tình huống nâng tỷ số lên 3-2. Và trọng tài không nên rút thẻ đỏ với Bernal ở một pha bóng có thể giải quyết bằng thẻ vàng”.

“Chúng tôi làm rất tốt trên mặt trận tấn công, với cường độ cao. Đây không phải trận đấu dễ dàng. Chúng tôi chơi ở trình độ rất tốt. Betis cũng chơi hay. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”, Flick chia sẻ.

Lamine Yamal vừa là nghệ sĩ thiên tài, vừa là chiến binh trước Betis. Ảnh: FCB

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Việc tập luyện các tình huống cố định rất quan trọng. Bàn thắng thứ hai có ý nghĩa lớn. Những người phụ trách mảng này đang làm việc rất tốt”.

Chiến binh Yamal

Mọi thứ trở nên căng thẳng sau khi bàn thắng của Lo Celso bị từ chối vì Cucho chạm tay trước đó (khi bị hậu vệ Barcelona đẩy từ sau trong pha tranh chấp tay đôi).

Pellegrini hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng quyết định hủy bàn thắng khiến chiến lược gia Chile, người thường lạnh như băng, cũng hết kiên nhẫn. La Cartuja biến thành chảo lửa, trong lúc cơn mưa chực trút xuống.

Lamine vẫn tiếp tục công việc của mình, tung ra những đường chuyền dọn cỗ. Ở bàn thắng thứ 3 của Barca, anh thoát xuống nhanh rồi kiến tạo chính xác để Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1.

Rồi màn hỗn loạn xảy ra. Betis rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau một pha bóng xuất sắc của Abde. Trong lúc khán đài còn ăn mừng, Valles lao khỏi vòng cấm để kéo Fermin, đang nằm trên sân, đứng dậy.

Lamine chạy đến bảo vệ đồng đội và giận dữ lao vào Facundo Bernal. Hai người túm cổ nhau, rồi cầu thủ Betis húc đầu vào ngôi sao Barcelona.

Bernal mất kiểm soát và nhận thẻ đỏ, nhưng Lamine cũng tự đẩy mình vào nguy cơ bị đuổi khỏi sân, cuối cùng phải nhận thẻ vàng. Từ thời điểm ấy, mọi thứ thay đổi. Mỗi lần cầu thủ Barca chạm bóng, người hâm mộ Betis lại phản ứng, la ó dữ dội.

Yamal tự tin bước vào tuần lễ đấu PSG và Real Madrid. Ảnh: FCB

Bên ngoài sân, Raphinha không ngừng la hét với Yamal, cảnh báo đồng đội trẻ về nguy cơ thẻ đỏ, khi phía trước là Siêu kinh điển.

Gặp Real Madrid quan trọng hơn là khiêu khích CĐV Betis, điều anh cũng từng làm với người hâm mộ Sevilla một tháng trước.

Hansi Flick cũng hiểu điều đó. Sau khi Eric Garcia ghi bàn thứ 4, ông rút Yamal, giữ anh lại để nói rất nhiều vào tai, như thể giải thích giúp anh tránh nhận thêm thẻ.

Khi Lamine rời sân, tiếng la ó vang lên dữ dội. Anh không mấy bận tâm, ngồi trên ghế dự bị ăn mừng những bàn ấn định 5-2 của Dani Olmo.

Mưa trút xuống và La Cartuja dần vắng người. Barcelona chấm dứt chuỗi bất bại sân nhà của Betis. Theo cách của mình, Lamine Yamal gửi lời thách đấu PSG (2h ngày 21/10) và Real Madrid (3h ngày 26/10).