Lamborghini Urus là mẫu SUV hạng sang có giá bán cao trên thị trường xe cũ. Ngay cả những chiếc đời đầu, ra mắt từ năm 2018, hiện cũng thường được rao bán với giá trên 100.000 USD. Trong khi đó, các phiên bản Urus S, Urus Performante và Urus SE đã qua sử dụng thường có giá từ 200.000 USD trở lên, tùy năm sản xuất, số km đã đi, trang bị và tình trạng xe.

Mức giá của những chiếc Urus đời mới, đặc biệt là các xe có tình trạng tốt, có thể vượt 300.000 USD. Đây là dòng SUV hiệu suất cao của Lamborghini, được phát triển hướng đến khả năng vận hành trên đường phố và sử dụng hàng ngày, thay vì tập trung vào khả năng off-road như mẫu LM002 trước đây.

Chiếc Lamborghini Urus SE trong bài viết được hãng độ Larte Design nâng cấp ngoại hình.

Chiếc Urus SE được hãng độ Larte Design nâng cấp với những thay đổi về màu sắc và các chi tiết ngoại thất giúp chiếc xe có diện mạo khác biệt so với phiên bản nguyên bản.

Ngoại thất xe lấy màu cam làm chủ đạo, kết hợp với nhiều chi tiết màu đen bóng. Phần nắp ca-pô được thay mới, trong khi cản trước cũng được bổ sung một số chi tiết tạo hình khác biệt. Xe còn có ốp vòm bánh xe, ốp sườn và bộ khuếch tán gió cỡ lớn ở phía trước.

Ở phía sau, Larte Design bổ sung cánh gió trên nóc, một cánh gió kiểu đuôi vịt nằm bên dưới kính chắn gió sau và bộ khuếch tán kích thước lớn. Đáng chú ý, bộ khuếch tán này tích hợp thêm một cặp đèn phanh phụ. Logo của hãng độ xuất hiện ở phần đầu xe cùng một số vị trí khác trên ngoại thất.

Ngoại thất xe lấy màu cam làm chủ đạo, kết hợp với nhiều chi tiết màu đen bóng.

Một số chi tiết được hoàn thiện với bề mặt bóng, tạo hiệu ứng giống vật liệu sợi carbon. Bộ mâm xe không phải điểm nhấn nổi bật nhất trong gói nâng cấp, nhưng vẫn phù hợp với tổng thể thiết kế. Trong khoang lái, chiếc Urus SE có trần xe trang trí họa tiết bầu trời sao. Nội thất tiếp tục sử dụng cách phối màu đen và cam sáng trên các chi tiết bọc và trang trí, tạo sự đồng bộ với ngoại thất.

Trong khoang lái, chiếc Lamborghini Urus SE có trần xe trang trí họa tiết bầu trời sao.

Đây là phiên bản Urus SE sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L với mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 950 Nm. Với cấu hình nguyên bản, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 312 km/h.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Larte Design thực hiện nâng cấp động cơ hoặc can thiệp vào hệ truyền động của chiếc xe trong hình. Vì vậy, nhiều khả năng mẫu Urus SE này vẫn giữ nguyên sức mạnh như xe nguyên bản, với công suất 789 mã lực.

Trong khi đó, Lamborghini đã giới thiệu phiên bản Urus SE Performante với một số thay đổi về thiết kế và hệ truyền động. Mẫu xe này có tổng công suất 801 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được rút xuống còn 3,3 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với Urus SE, trong khi tốc độ tối đa vẫn duy trì ở mức 312 km/h. Xe có thể di chuyển khoảng 60 km bằng chế độ thuần điện.

Tại Mỹ, Urus SE Performante đời 2027 dự kiến có giá khởi điểm trên 300.000 USD, chưa bao gồm các trang bị tùy chọn. Trong khi đó, chiếc Urus SE do Larte Design nâng cấp gây chú ý chủ yếu nhờ diện mạo cam – đen cùng loạt phụ kiện ngoại thất, thay vì những thay đổi về khả năng vận hành.

Theo Autoevolution

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