Lamborghini Revuelto SV lộ diện với động V12 hybrid 1.065 mã lực, giới hạn số lượng xe sản xuất
Phát triển từ Revuelto, Lamborghini Revuelto SV sở hữu công suất 1.065 mã lực, mô-men xoắn hệ thống 1.425 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây. Mẫu siêu xe được sản xuất giới hạn 1.963 chiếc, theo số năm Lamborghini được thành lập.
Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/lamborghini-revuelto-sv-lo-dien-voi-dong-v12-hybrid-1-065-ma-luc--gioi-han-so-luong-xe-san-xuat-18653.htm