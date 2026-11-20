Lamborghini đã chính thức giới thiệu mẫu siêu xe mui trần Temerario Spyder. Đây là lần đầu tiên một dòng xe Spyder của Lamborghini được trang bị mui cứng có thể thu gọn, đánh dấu cột mốc 50 năm kể từ khi hãng ra mắt mẫu xe mui trần sản xuất hàng loạt đầu tiên là Silhouette vào năm 1976, tiếp nối qua các dòng khác như Jalpa, Diablo Roadster, Gallardo Spyder và Huracán Spyder.

Trước đó, dù có những mẫu siêu xe mui trần với mui cứng như Aventador Roadster, người dùng sẽ buộc phải tự tháo lắp mui. Được phát triển tại trung tâm thiết kế Centro Stile Lamborghini, Temerario Spyder duy trì dáng thấp và liền mạch với hai phần vòm lục giác phía sau ghế ngồi nhằm kéo dài đường nét khoang lái về phía đuôi xe.

Thiết kế mới này không chỉ tích hợp gọn gàng cơ cấu mui xếp mà còn giữ nguyên tầm nhìn hướng vào khối động cơ V8 đặt giữa. Theo Giám đốc thiết kế Mitja Borkert, mục tiêu của đội ngũ là giữ trọn tỷ lệ nguyên bản của bản coupé đồng thời phô diễn cấu trúc cơ khí của mui như một phần thẩm mỹ cốt lõi của xe.

Hệ thống mui cứng điều khiển điện hoàn toàn sử dụng cơ cấu xếp dọc được cấp bằng sáng chế, vận hành thông qua 10 mô-tơ điện thay vì mạch điện thủy lực truyền thống. Khi mở mui và xếp gọn phía sau ghế, trọng tâm của xe hạ thấp thêm 3mm so với trạng thái đóng mui, trong khi tỷ lệ phân bổ trọng lượng vẫn giữ nguyên.

Cửa kính sau có thể điều chỉnh điện tử giúp người lái kiểm soát luồng gió và mức độ âm thanh động cơ vọng vào khoang lái. Về kết cấu, khung không gian làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm của Temerario Spyder có độ cứng xoắn tĩnh tăng 6%, độ cứng uốn động tăng 9% và độ cứng xoắn động tăng 6% so với Huracán Spyder.

Quá trình tối ưu hóa kết cấu cũng giúp giảm 50% số lượng chi tiết cấu thành và giảm 80% mối hàn nhiệt so với mẫu Huracán EVO Spyder. Hệ động lực hybrid hiệu năng cao (HPEV) trên Temerario Spyder vẫn kết hợp động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít với ba mô-tơ điện từ thông hướng trục, gồm một mô-tơ đặt phía sau và hai mô-tơ ở trục trước.

Tổng công suất toàn hệ thống đạt 920PS (677kW) và mô-men xoắn cực đại 800Nm. Riêng động cơ đốt trong sản sinh công suất 800PS (588kW), đạt vòng tua tối đa 10.000 vòng/phút và có thể mở rộng lên 10.250 vòng/phút khi kích hoạt chế độ Launch Control.

Động cơ này sở hữu trục khuỷu phẳng 180 độ, hai bộ tăng áp đạt áp suất nạp 2,5bar đặt trong góc chữ V 90 độ, thanh truyền titan, nắp quy-lát bằng hợp kim nhôm A357+Cu và cò mổ phủ lớp DLC. Với hệ dẫn động bốn bánh điện hóa, xe tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 2,8 giây, lên 200km/h trong 7,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 343km/h.

Khả năng vận hành của Temerario Spyder có thể được tinh chỉnh thông qua 13 chế độ lái khác nhau, kết hợp giữa các chế độ Città, Strada, Sport, Corsa, Corsa ESC Off với ba chiến lược quản lý năng lượng gồm Recharge, Hybrid và Performance. Ở chế độ Città, xe có thể vận hành thuần điện với công suất lên tới 190PS (140kW).

Bên cạnh đó, hệ thống Drift Mode ba cấp độ cho phép kiểm soát hiện tượng trượt đuôi chủ động. Đặc trưng âm thanh của động cơ V8 trục khuỷu phẳng được định hình bởi họa âm bậc bốn rõ nét, gia tăng cường độ theo dải vòng tua lên đến 10.000 vòng/phút, kết hợp cùng độ rung truyền qua khung gầm và ghế ngồi.

Về khí động học và tiện nghi, các kỹ sư tập trung kiểm soát luồng không khí qua thanh ngang kính chắn gió và phần mui sau để giảm nhiễu động trong cabin. Xe trang bị tính năng sưởi cổ 3 cấp độ tích hợp trên ghế, khoang hành lý phía trước dung tích 112 lít và hệ thống treo được hiệu chỉnh nhằm giảm 20% rung động thứ cấp trên mặt đường không bằng phẳng.

Khách hàng có thể cá nhân hóa Temerario Spyder thông qua chương trình Ad Personam với khoảng 400 màu sơn ngoại thất, các hiệu ứng sơn đổi màu như Blu Hal, Verde Agave, Oro Alba, Celeste Kami cùng tùy chọn họa tiết cờ Ý. Các trang bị tùy chọn khác bao gồm hệ thống âm thanh Sonus faber công suất 750W gồm bảy loa và hệ thống ống xả titan do Akrapovič phát triển...

Phiên bản Spyder gia nhập dòng Temerario vốn đã rất đắt khách, với mức giá cao hơn khoảng 3% so với bản coupe. Lamborghini kỳ vọng mẫu xe này cũng sẽ đạt doanh số tốt. Thông thường, tỷ lệ phân bổ doanh số là 40% khách hàng chọn phiên bản mui trần, trong khi 60% còn lại chọn phiên bản coupe. Lamborghini tin rằng phiên bản Spyder sẽ đạt doanh số ngang bằng, hoặc thậm chí có thể vượt qua cả bản coupe.

Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Temerario Spyder mui trần cứng.