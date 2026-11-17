Ngày 16/11, Lamborghini Ho Chi Minh City khai trương không gian trưng bày ngắn hạn (pop-up) tại tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Khu trưng bày có mặt tiền hướng ra đường Hồ Tùng Mậu. Điểm trưng bày tại Bitexco mở cửa trong giai đoạn chuyển tiếp của Lamborghini tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân là do Showroom ở khách sạn Hilton Saigon đã tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị chuyển địa điểm. Theo Lamborghini Ho Chi Minh City, nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe Italy tại Việt Nam, showroom mới dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Mẫu xe được chọn trưng bày dịp khai trương là chiếc Lamborghini Urus SE màu cam. Từng ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024, Lamborghini Urus SE là mẫu SUV đầu tiên của Lamborghini sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài. Động cơ V8 tăng áp kép kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 800 mã lực (CV). Theo công bố của hãng, xe có thể đi hơn 60 km ở chế độ thuần điện.

Về thiết kế, Lamborghini Urus SE có nắp ca-pô lấy cảm hứng từ siêu xe Revuelto, trong khi phần đuôi mang dấu ấn của Lamborghini với cụm đèn hậu tạo hình chữ Y. Sau Lamborghini Urus SE, nhà phân phối dự kiến đưa thêm các mẫu xe khác tới Bitexco.

Không gian mới cũng duy trì khu tư vấn cá nhân hóa Ad Personam, dịch vụ từng có tại showroom Hilton Saigon. Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn màu sơn ngoại thất, chất liệu nội thất và các chi tiết hoàn thiện, sau đó xem trước cách những lựa chọn này kết hợp trên chiếc xe thông qua phần mềm thiết kế của Lamborghini.