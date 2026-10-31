Lâm Y Thần là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân kín tiếng và tổ ấm nhỏ của cô cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, theo Sohu, Lâm Y Thần đón sinh nhật tuổi 44 trong không khí ấm áp bên ông xã Lâm Vu Siêu và hai con. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên có dịp hiếm hoi cùng cả gia đình 4 người xuất hiện trong một khung hình khi ra ngoài vui chơi.

Lâm Y Thần đón sinh nhật bên chồng và 2 con. (Ảnh từ Sohu)

Theo hình ảnh do Sohu chia sẻ, Lâm Vu Siêu xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, gần gũi. Anh dành thời gian bên vợ con, đồng thời bế con trai út trong chuyến đi chơi của gia đình.

Con gái lớn của Lâm Y Thần hiện được 5 tuổi. Trong lần xuất hiện này, cô bé được bố mẹ cho hóa trang thành công chúa bí ngô với diện mạo đáng yêu. Trong khi đó, con trai thứ hai của nữ diễn viên đã được 1 tuổi rưỡi. Cả gia đình cùng nhau đi dạo, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau trong ngày đặc biệt của nữ diễn viên.

Việc Lâm Vu Siêu trở về để mừng sinh nhật vợ cũng là chi tiết nhận được sự quan tâm. Trước đó, Lâm Y Thần và chồng vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Nữ diễn viên ít khi chia sẻ hình ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ. Vì vậy, khoảnh khắc cả 4 người cùng xuất hiện lần này nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả chú ý.

Lâm Y Thần cũng đăng ảnh đón sinh nhật lên trang cá nhân.

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào năm 2014. Sau khi lập gia đình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng chủ động cân bằng thời gian dành cho công việc và chăm sóc tổ ấm. Nữ diễn viên từng nhận được nhiều thiện cảm nhờ cách ứng xử kín đáo, không phô trương chuyện đời tư. Hai con lần lượt chào đời vào năm 2021 và 2025, đánh dấu những cột mốc mới trong cuộc sống của vợ chồng cô.

Ở tuổi 44, Lâm Y Thần vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện. Hình ảnh nữ diễn viên đón tuổi mới bên chồng và hai con mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống hiện tại của cô. Với nhiều khán giả, niềm vui trong ngày sinh nhật không nằm ở những món quà cầu kỳ mà chính là khoảng thời gian được ở cạnh những người thân yêu.