XUẤT BẢN

Làm website tặng vợ thủ thư, chàng trai Ninh Bình gây sốt mạng xã hội

Cảm hứng từ công việc thủ thư của vợ giúp Xuân Phú tạo nên dự án "Thắp đèn đọc sách" - website anhden.com, thu hút hàng chục nghìn người cùng thắp sáng bản đồ tri thức.

Bước vào phòng đọc

"Chào mọi người, mình vừa làm xong Thắp đèn đọc sách (website anhden.con): một tấm bản đồ Việt Nam sáng lên bằng những ngọn đèn của người đọc sách", dòng trạng thái đơn giản của Xuân Phú (lập trình viên ở Ninh Bình) đăng trên trang cá nhân nhanh chóng bùng nổ tương tác. Chỉ trong 24 giờ, bài viết thu hút hơn 13.000 lượt thích cùng gần 2.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Khởi đầu từ mong muốn dành tặng món quà ý nghĩa cho người vợ làm thủ thư, dự án trực tuyến của chàng trai Ninh Bình đã chuyển hóa thói quen đọc riêng tư thành những đốm sáng kết nối cộng đồng. Ý tưởng này tạo nên một làn sóng lan tỏa tri thức rực rỡ trên khắp mọi miền.

Phát triển thói quen đọc thật từ không gian ảo

Giao diện website của dự án Thắp đèn đọc sách được thiết kế tối giản khi người dùng chỉ mất 10 giây để chọn tỉnh thành và điền tên tác phẩm đang thưởng thức. Mỗi thao tác bấm nút sẽ thắp lên một ngọn đèn nhỏ ở đúng địa phương, góp phần làm cho tấm bản đồ đọc sách Việt Nam sáng dần lên từng phút.

Bước vào phòng đọc trên anhden.com. Video: Anhden.com.

Trong căn phòng đọc ảo, những người tham gia không trò chuyện rôm rả mà chỉ cùng nhau ngồi đọc quyển sách của riêng mình. Trên website, bên cạnh tủ sách miễn phí với gần 500 tác phẩm hết hạn bảo hộ bản quyền, độc giả có thể tự mang theo file sách cá nhân hoặc cuốn sách giấy đang cầm trên tay.

Nhằm khuyến khích thói quen đọc sách từ những bước khởi đầu nhỏ nhất, Xuân Phú thiết kế hệ thống tích hợp tính năng "Đọc 5 phút" cùng không gian "Phòng Đèn Khuya" vào tối thứ bảy hàng tuần. Sau mỗi hiệp đọc, các thành viên trực tuyến lại rủ nhau gửi tặng một chén trà ảo qua màn hình để tiếp thêm năng lượng cho nhau.

Không gian văn hóa đọc online được lấy cảm hứng từ thư viện nơi vợ của Xuân Phú làm việc. Ảnh: Anhden.com.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Xuân Phú cho biết dự án được lấy cảm hứng từ những lần anh ghé thăm nơi làm việc của vợ - thủ thư tại một trường học ở Ninh Bình. Xuân Phú bị cuốn hút bởi bầu không khí tĩnh lặng trong phòng đọc. Nhìn các em học sinh say sưa bên trang sách, anh nhận ra năng lượng tập trung từ những người xung quanh có khả năng đánh thức tình yêu tri thức và giúp bản thân vượt qua sự xao nhãng của chiếc điện thoại.

“Vợ mình là thủ thư nên mỗi lần tới chỗ cô ấy làm việc, mình đều thấy một vẻ đẹp rất riêng. Phòng đọc không ai nói với ai câu nào, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng sức hút kỳ lạ, khiến mình tự nhiên muốn cầm một cuốn sách lên đọc thật lâu”, anh Phú bộc bạch.

Từ trải nghiệm đó, anh ấp ủ kế hoạch mang không khí ấm áp của thư viện truyền thống lên không gian mạng. Ý tưởng hình thành nên một phòng đọc 3D trực tuyến sinh động, nơi mỗi người dùng tự chọn nhân vật đại diện, lặng lẽ ngồi vào bàn đọc sách cùng cộng đồng và thắp lên ngọn đèn đánh dấu vị trí của mình.

“Ánh Đèn (tên website của dự án Thắp đèn đọc sách - PV) chính là món quà mình muốn dành tặng vợ và những người làm nghề thủ thư lặng lẽ. Họ giống như những người giữ lửa, ngày đêm chăm chút cho không gian đọc mà ít khi đòi hỏi sự tôn vinh. Mình muốn mang cảm giác ấm áp đó lên mạng xã hội để lan tỏa tới nhiều người hơn”, người sáng lập dự án chia sẻ thêm.

Dự án "Thắp đèn đọc sách" giúp thu hút đến gần 20.000 người tham gia trong tối 16/11. Ảnh: Anhden.com.

Để bản đồ tri thức rực sáng khắp mọi miền

Chỉ sau 2 tuần chính thức vận hành, dự án nhận được sự hưởng ứng vượt ngoài mong đợi từ cộng đồng mạng. Xuân Phú cho biết ban đầu chỉ có vài chục lượt ghé thăm hàng ngày, con số nhanh chóng bùng nổ khi người dùng hào hứng chia sẻ ngọn đèn cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội.

Trưa 16/11, hệ thống ghi nhận hơn 12.000 ngọn đèn được thắp sáng chỉ trong thời gian ngắn. Đến chiều 17/11, con số này tăng lên hơn 25.000. Lượng truy cập tăng vọt đột ngột khiến máy chủ rơi vào tình trạng quá tải, buộc người sáng lập phải thức trắng đêm để nâng cấp hạ tầng Cloudflare.

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THẮP ĐÈN ĐỌC SÁCH

Mời bạn thắp đèn đọc sách cho quê hương

Mỗi ngày được thắp một ngọn đèn

Chọn tỉnh thành và cuốn sách bạn đang đọc trên anhden.com.

Thắp đèn

Bảng "Thắp đèn đọc sách" treo trong phòng đọc, số liệu lúc 14h47 ngày 17/11. Đồ hoạ: dựng lại theo anhden.com.

"Một ngọn đèn thì nhỏ nhưng khi nhiều người cùng thắp và chia sẻ cho bạn bè, bản đồ sẽ sáng dần lên. Đó là cách việc đọc được lan tỏa tự nhiên mà không cần điều gì quá lớn lao. Khi một bạn trẻ ở Hà Giang hay Cà Mau thấy tỉnh nhà sáng đèn, họ sẽ cảm thấy bản thân không hề cô đơn trên con đường tri thức", Xuân Phú nhận định.

Xuân Phú và vợ duy trì thói quen đọc sách cho ba con nhỏ trước giờ đi ngủ. Ảnh: NVCC.

Tấm bản đồ điện tử ghi nhận độ phủ sóng rộng khắp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng cùng quê hương Ninh Bình của anh. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn trẻ sống tại nhiều quốc gia trên thế giới giúp bức tranh đọc sách thêm phần sống động.

Để giữ tính chân thực, hệ thống quy định giới hạn mỗi người chỉ thắp một ngọn đèn mỗi ngày, kết hợp thuật toán chặn các hành vi gian lận. Những đốm sáng hiện lên trở thành lời khẳng định ấm áp rằng sách vẫn đang được đọc mỗi ngày ở khắp mọi nơi.

Trong căn nhà tại Ninh Bình, Xuân Phú cùng vợ vẫn duy trì thói quen đọc sách cho ba con nhỏ trước giờ đi ngủ. Nhìn các con tự giác cầm sách đọc theo bố mẹ, anh cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc giản dị của một gia đình trân trọng tri thức.

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