Đoàn Thanh niên xã Lam Vỹ ra quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện tiếp cận thông tin tại một số khu vực còn hạn chế là những yếu tố đặt ra không ít khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là ma túy ở xã miền núi Lam Vỹ.

Đây là loại tệ nạn gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế của người sử dụng, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy đối với gia đình và cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vì vậy, chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm, từ xa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, xã Lam Vỹ chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn; nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ liên quan đến ma túy.

Nội dung này không chỉ được triển khai qua các đợt tuyên truyền tập trung mà còn lồng ghép trong họp xóm, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhờ đó, kiến thức pháp luật và thông tin về tác hại của ma túy được truyền tải gần gũi, thiết thực hơn, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ cộng đồng.

Trong đó, Đoàn Thanh niên xã Lam Vỹ chú trọng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và những phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để lôi kéo người trẻ.

Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động tình nguyện, tuyên truyền trực tiếp và trên nền tảng mạng xã hội, thông điệp nói không với ma túy được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên thanh niên xã Lam Vỹ tham gia tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy ở trường học.

Không chỉ là đối tượng cần được tuyên truyền, thanh niên còn là lực lượng có khả năng lan tỏa thông tin tích cực đến gia đình và cộng đồng. Mỗi đoàn viên được khuyến khích chủ động phát hiện, phản ánh những biểu hiện bất thường liên quan đến ma túy, không thờ ơ, né tránh trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Chị Triệu Kim Huệ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lam Vỹ, chia sẻ: Đoàn xác định phòng chống ma túy là một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên. Chúng tôi chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với giới trẻ, giúp các bạn hiểu rõ tác hại của ma túy, biết cách tự bảo vệ mình trước những lời dụ dỗ, lôi kéo. Đồng thời vận động mỗi đoàn viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, không có ma túy.

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Cùng với tổ chức Đoàn, Mặt trận Tổ quốc xã Lam Vỹ phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn, đoàn kết.

Thành viên các tổ chức đoàn thể xã Lam Vỹ tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy đến từng hộ dân.

Đồng chí Lưu Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lam Vỹ, cho biết: MTTQ Việt Nam xã xác định, muốn xây dựng địa bàn không ma túy thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận và ý thức tự giác trong nhân dân. Chúng tôi phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, vận động mỗi gia đình quan tâm quản lý, giáo dục con em, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Khi người dân cùng vào cuộc, mỗi khu dân cư trở thành một địa bàn chủ động phòng ngừa thì công tác phòng, chống ma túy sẽ có nền tảng vững chắc hơn.

Chủ động nắm địa bàn

Nếu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giữ vai trò tuyên truyền, vận động thì lực lượng Công an xã là nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cư, Trưởng Công an xã Lam Vỹ, chia sẻ: Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy, Công an xã xác định phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, cho biết: Địa phương xác định phải phát huy vai trò của từng tổ chức, từng lực lượng, trong đó chú trọng tuyên truyền, phòng ngừa, quản lý địa bàn và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Mục tiêu không chỉ là giữ vững an ninh trật tự mà còn tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một địa bàn không ma túy không chỉ được thể hiện qua số vụ việc được phát hiện, xử lý mà còn ở sự bình yên trong mỗi gia đình, an toàn tại từng khu dân cư và ý thức chủ động phòng ngừa của người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, xã Lam Vỹ đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, hướng tới mục tiêu địa bàn an toàn, lành mạnh, không có ma túy.