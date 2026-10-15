Lam Vỹ có trên 800ha rừng được cấp chứng chỉ FSC

Đoàn giám sát làm việc tại xã Lam Vỹ.

Xã Lam Vỹ có diện tích tự nhiên 7.142,17ha, gồm 8 thôn, với 1.838 hộ/8.042 nhân khẩu. Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn là 5.398,05ha, trong đó rừng tự nhiên 1.737,08ha, rừng trồng 3.660,97ha.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo; nhận thức của người dân về vai trò, giá trị của rừng từng bước được nâng lên. Việc bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân từng bước được chú trọng.

Hiện xã đã phối hợp triển khai thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho 809,91ha/ 672 hộ tham gia; tổ chức lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng gồm 66 người.

Lãnh đạo xã Lam Vỹ phát biểu tại buổi giám sát.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/7/2026, trên địa bàn xã trồng 98,14ha rừng, 40.750 cây phân tán, chăm sóc 24,93ha rừng; tổ chức 22 lượt kiểm tra/tuần tra, huy động 82 lượt người tham gia; phát hiện 5 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của xã còn một số khó khăn, như nguy cơ khai thác lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp, sử dụng lửa gần rừng vẫn còn…

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Đoàn giám sát đề nghị xã Lam Vỹ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng.