Lâm Viên - Đà Lạt xây dựng Đảng gắn với phát triển đô thị

Giữ vững đoàn kết trong hệ thống chính trị là mục tiêu được phường luôn đặt ra thực hiện

Đoàn kết từ những việc dân cần

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân đang được Đảng bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt đặt trong mối quan hệ trực tiếp với nhiệm vụ phát triển địa phương. Đó là sự đồng thuận của người dân khi chỉnh trang một tuyến đường; là sự chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường; là sự phối hợp giữa tổ dân phố với các đoàn thể để chăm lo hộ khó khăn; hay đơn giản là việc cán bộ cơ sở kiên trì giải thích để người dân hiểu, chia sẻ và cùng tham gia thực hiện một chủ trương mới.

Từ không gian dân cư trước đây, Lâm Viên - Đà Lạt đang từng bước hình thành những cộng đồng dân cư mới, đòi hỏi phương thức vận động quần chúng cũng phải linh hoạt hơn. Đảng ủy phường chú trọng phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng. Mỗi tổ dân phố không chỉ là nơi triển khai chủ trương mà còn là một “địa chỉ” để cấp ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ở đó, cán bộ không thể chỉ chờ người dân đến phản ánh. Những vấn đề phát sinh từ đời sống phải được chủ động nắm bắt từ cơ sở, giải quyết từ sớm, từ xa.

Đó chính là sự thay đổi quan trọng trong cách xây dựng Đảng ở cơ sở: Lấy thực tiễn cuộc sống làm nơi kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo và lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm một thước đo quan trọng của hiệu quả công việc.

Nâng chất lượng phục vụ

Một trong những yêu cầu rõ nét của chính quyền đô thị hiện nay là giải quyết công việc nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn cho người dân. Trong môi trường mới, người cán bộ cơ sở không thể chỉ “làm đúng quy trình”, mà cần biết chủ động tìm cách làm tốt hơn. Cùng một nhiệm vụ, nếu cán bộ biết ứng dụng công nghệ, phối hợp liên thông và giải thích rõ ràng cho người dân, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn; ngược lại, nếu vẫn giữ cách làm cũ, tư duy cũ, khoảng cách giữa chính quyền và người dân có thể nảy sinh ngay từ những việc tưởng như rất nhỏ. Theo đó, trọng tâm là xây dựng Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thích ứng với yêu cầu mới đang trở thành vấn đề có ý nghĩa trực tiếp ở cơ sở.

Củng cố, kiện toàn tổ chức để xây dựng Đảng vững mạnh

Lâm Viên - Đà Lạt là một trong những địa bàn giữ vị trí quan trọng trong không gian đô thị Đà Lạt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh ở đây cũng gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng một đô thị văn minh, xanh, sạch, hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị riêng. Muốn vậy, không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực Nhà nước. Từ việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đến phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch, mỗi người dân đều có thể trở thành một chủ thể của quá trình phát triển. Khi người dân thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và được tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình, sức dân sẽ trở thành nguồn lực lớn. Đây cũng chính là chiều sâu của công tác dân vận trong tình hình mới.

Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ và các đoàn thể vận động, Nhân dân tham gia và giám sát - khi các chủ thể cùng đồng hành, những việc khó ở cơ sở sẽ có thêm điều kiện để tháo gỡ. Xây dựng Đảng vững mạnh là quá trình tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận và tập hợp sức mạnh của toàn dân cho mục tiêu phát triển.

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng địa phương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị có ý nghĩa quan trọng. Theo đồng chí, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nền tảng để phường tiếp tục bước vào chặng đường phát triển mới. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, địa phương đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng đô thị. Mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân tiên phong; mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Từ quan điểm đó, Đảng bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt xác định việc xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể của đời sống đô thị; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận, tạo điều kiện để người dân tham gia và đóng góp vào quá trình phát triển địa phương.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt Vũ Kim Sinh chia sẻ, khi chủ trương, phong trào được triển khai sát với đời sống và tạo được sự đồng thuận, người dân sẽ chủ động tham gia. Theo ông, tinh thần trách nhiệm của người dân được thể hiện ngay từ những việc cụ thể ở khu dân cư, từ treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang đường phố, trồng thêm hoa, cây xanh, đến giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Đại hội Đảng bộ phường Lâm Viên - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, cải cách hành chính, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng không gian đô thị đồng bộ, hiện đại.