Theo NDTV ngày 5/11/2026, Công ty sản xuất robot Trung Quốc AGIBOT đã tổ chức thử nghiệm mang tên "Robots Never Clock Out" (Robot không bao giờ tan ca), nhằm kiểm tra khả năng vận hành cửa hàng tiện lợi của các robot hình người.

Thử nghiệm diễn ra tại một cửa hàng đang hoạt động ở quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải, từ 10h ngày 2/11 đến 10h ngày 3/11. Sáu robot hình người AGIBOT G2 được giao đảm nhiệm nhiều công việc thường ngày, từ chào đón khách hàng, lấy hàng, chuẩn bị cà phê, phục vụ đồ ăn nóng đến kiểm tra kệ hàng, bổ sung sản phẩm và vệ sinh cửa hàng.

Trong suốt 24 giờ, sáu robot đã hoàn thành tổng cộng 1.730 nhiệm vụ. Cụ thể, chúng thực hiện 683 lượt tương tác, hỗ trợ khách hàng; 369 lần lấy và giao sản phẩm; pha chế 147 cốc cà phê; phục vụ 126 suất đồ ăn sáng; kiểm tra, bổ sung hàng hóa trên kệ 277 lần và lau dọn bàn 128 lần.

Sáu robot hình người đã tham gia thử thách làm việc liên tục trong 24 giờ tại một cửa hàng bán lẻ ở Thượng Hải.

Thử nghiệm được chia thành bốn khung thời gian gồm giờ cao điểm buổi trưa, buổi tối, ca đêm và giờ phục vụ bữa sáng hôm sau. Nhờ đó, các robot phải thích nghi với những điều kiện hoạt động khác nhau thay vì chỉ thực hiện một số thao tác được lập trình sẵn.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá cuối cùng lại không hoàn toàn như kỳ vọng. Trong số sáu robot, chỉ có bốn chiếc vượt qua bài kiểm tra năng lực, hai chiếc còn lại không đáp ứng đầy đủ tiêu chí.

Theo NDTV, một robot được giao nhiệm vụ vệ sinh đã gặp tình huống dở khóc dở cười khi phát hiện thùng rác trên tuyến đường làm việc đã đầy. Thay vì tìm cách xử lý chướng ngại vật, nó bất ngờ đi chệch khỏi lộ trình được lập trình, di chuyển ra khỏi cửa hàng và không thể quay trở lại vị trí ban đầu.

Robot còn lại phụ trách kiểm tra kệ hàng và bổ sung sản phẩm cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiếc máy bị đánh giá thiếu chủ động trong việc kiểm tra, phát hiện hàng hóa cần bổ sung, đồng thời không theo kịp tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại cửa hàng.

Theo Interesting Engineering, hai robot này không đạt yêu cầu trong các nhiệm vụ vệ sinh và quản lý hàng hóa trên kệ, qua đó cho thấy những hạn chế của robot hình người khi phải xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường thực tế.

Dù vậy, thử nghiệm cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Bốn robot còn lại hoàn thành nhiệm vụ ở mức đạt yêu cầu. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến, thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

Thông qua thử nghiệm, AGIBOT muốn đánh giá khả năng để robot đảm nhiệm những công việc thường ngày trong môi trường kinh doanh thực tế, nơi các tình huống có thể thay đổi liên tục. Công ty cho biết sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu thu thập được để cải thiện độ ổn định, khả năng thực hiện nhiệm vụ và thích ứng của robot.

Câu chuyện hai robot không vượt qua bài kiểm tra sau một ngày làm việc vì thế trở thành tình huống khá hài hước. Trong khi con người lo ngại máy móc có thể lấy mất công việc của mình, những "nhân viên" đặc biệt này lại cho thấy chúng vẫn còn nhiều điều phải học trước khi có thể thay thế con người tại cửa hàng tiện lợi.