Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP của Bộ Nội vụ, chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương hai nước đã tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Bộ Nội vụ cho biết đến nay đã có trên 18.700 lượt lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Phần lớn người lao động được đưa đi trong năm 2025 và 2026. Riêng 10 tháng năm 2026, có 9.218 lượt người, chiếm 49,1% tổng số lao động xuất cảnh trong thời gian triển khai Nghị quyết 59.Thu nhập thực tế của người lao động, bao gồm tiền làm thêm giờ, có thể đạt 45-60 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí ăn ở, sinh hoạt cá nhân và bảo hiểm, số tiền tích lũy khoảng 30-45 triệu đồng mỗi tháng.Với thời gian làm việc từ 3 đến 8 tháng, mỗi lao động có thể tích lũy tổng cộng 100-320 triệu đồng sau một đợt làm việc.

Thu nhập thực tế của người lao động, bao gồm tiền làm thêm giờ, có thể đạt 45-60 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Tống Giáp

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, người lao động được tiếp cận các quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại của Hàn Quốc. Do đó, có thể áp dụng tại gia đình và địa phương sau khi về nước, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vào công tác giảm nghèo bền vững, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, Hàn Quốc hiện có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động từ nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động trong nước, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực thời vụ. Năm 2026, Hàn Quốc đã nâng tổng hạn ngạch tiếp nhận lao động thời vụ từ nước ngoài lên 117.113 chỉ tiêu, tăng 22% so với chỉ tiêu phân bổ năm 2025. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về việc tiếp tục thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Nghị quyết dự kiến xác định thời gian thực hiện là 5 năm kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2031. Sau khi kết thúc thời hạn này, chương trình tiếp tục được vận hành cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế, hoặc Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi, bổ sung để bao gồm hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài này vào đối tượng điều chỉnh, nhằm bảo đảm tính liên tục lâu dài và ổn định trong hợp tác quốc tế.

Dự thảo cũng phân định rõ trách nhiệm toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ khâu đàm phán ký kết thỏa thuận, thẩm định hồ sơ, tuyển chọn lao động, bồi dưỡng tay nghề, giáo dục định hướng, quản lý nhân thân, giữ liên lạc với gia đình đến khi người lao động về nước.

Đồng thời, chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, gắn kết trách nhiệm của người lao động phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật để ngăn chặn tình trạng người lao động vi phạm hợp đồng, quy định pháp luật, bỏ trốn ra ngoài cư trú và làm việc không hợp pháp.

Quy định rõ chỉ giao cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm công lập trực tiếp tổ chức thực hiện. Nghiêm cấm giao cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức hoặc cá nhân trung gian; nghiêm cấm thu tiền môi giới, tiền dịch vụ; công khai toàn bộ chi phí thực tế và các khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương; quy định chặt chẽ điều kiện tham gia của người lao động (độ tuổi, sức khỏe, tư cách pháp lý, nơi cư trú lâu dài, cam kết về nước đúng hạn). Trước đây những nội dung này chỉ quy định tại công văn hướng dẫn triển khai thực hiện.

Chương trình tiếp nhận người lao động thời vụ nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương, được Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức triển khai từ tháng 4/2017 đối với hai ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này của Hàn Quốc.

Các công việc phổ biến gồm trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả, thu hoạch nông sản, phân loại, đóng gói sản phẩm. Trong lĩnh vực ngư nghiệp, người lao động tham gia nuôi trồng, chăm sóc và sơ chế thủy sản.