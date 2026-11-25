Giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Nhật Dương.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Bộ Nội vụ cho biết đến nay đã có trên 18.700 lượt lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Phần lớn người lao động được đưa đi trong trong năm 2025 và 2026. Riêng 10 tháng năm 2026, có 9.218 lượt người, chiếm 49,1% tổng số lao động xuất cảnh trong thời gian triển khai Nghị quyết 59.

CẢI THIỆN KINH TẾ GIA ĐÌNH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

Theo Bộ Nội vụ, chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương, tạo cơ hội cho người lao động học hỏi kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tăng thêm thu nhập.

Thu nhập thực tế bao gồm tăng ca của người lao động có thể đạt từ 45 - 60 triệu đồng/tháng. Sau khi khấu trừ các chi phí ăn, ở, sinh hoạt cá nhân và bảo hiểm, người lao động có thể tích lũy được từ 30 - 45 triệu đồng/tháng.

Sau thời gian làm việc theo hợp đồng từ 3 - 8 tháng, mỗi lao động có thể tích lũy tổng số tiền từ 100 - 320 triệu đồng. Đây là khoản tài chính đáng kể đối với lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, người lao động được tiếp cận các quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại của Hàn Quốc. Do đó, có thể áp dụng tại gia đình và địa phương sau khi về nước, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vào công tác giảm nghèo bền vững, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, Hàn Quốc hiện có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động từ nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lao động trong nước, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực thời vụ. Năm 2026, Hàn Quốc đã nâng tổng hạn ngạch tiếp nhận lao động thời vụ từ nước ngoài lên 117.113 chỉ tiêu, tăng 22% so với chỉ tiêu phân bổ năm 2025.

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cho biết thực tiễn thi hành Nghị quyết số 59 đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Nghị quyết số 59 có thời hạn thực hiện thí điểm 5 năm kể từ ngày 1/1/2022 và sẽ kết thúc hiệu lực vào ngày 31/12/2026. Sau thời điểm này, trong trường hợp chưa có văn bản pháp lý về việc tiếp tục triển khai chương trình, toàn bộ hoạt động ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế và phái cử lao động thời vụ của các địa phương theo chương trình này sẽ dừng lại.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 59 chưa quy định đầy đủ nguyên tắc xác định đơn vị được giao thực hiện chương trình theo hình thức phi lợi nhuận. Một số địa phương còn lúng túng trong việc phân công đơn vị đầu mối là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, hay Trung tâm Dịch vụ việc làm công lập thuộc cơ quan lao động địa phương, hay Ủy ban nhân dân cấp xã.

Từ đó, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân trung gian lợi dụng danh nghĩa chương trình thời vụ để can thiệp, lôi kéo, thu tiền trái phép của người lao động, gây thiệt hại đối với người lao động và bức xúc trong dư luận.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về việc tiếp tục thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Nghị quyết dự kiến xác định thời gian thực hiện là 5 năm kể từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2031. Sau khi kết thúc thời hạn này, chương trình tiếp tục được vận hành cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế, hoặc Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi, bổ sung để bao gồm hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài này vào đối tượng điều chỉnh, nhằm bảo đảm tính liên tục lâu dài và ổn định trong hợp tác quốc tế.

Dự thảo cũng phân định rõ trách nhiệm toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ khâu đàm phán ký kết thỏa thuận, thẩm định hồ sơ, tuyển chọn lao động, bồi dưỡng tay nghề, giáo dục định hướng, quản lý nhân thân, giữ liên lạc với gia đình cho khi người lao động về nước.

Đồng thời, chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, gắn kết trách nhiệm của người lao động phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật để ngăn chặn tình trạng người lao động vi phạm hợp đồng, quy định pháp luật, bỏ trốn ra ngoài cư trú và làm việc không hợp pháp.

Quy định rõ chỉ giao cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm công lập trực tiếp tổ chức thực hiện. Nghiêm cấm giao cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức hoặc cá nhân trung gian; nghiêm cấm thu tiền môi giới, tiền dịch vụ; công khai toàn bộ chi phí thực tế và các khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương; quy định chặt chẽ điều kiện tham gia của người lao động (độ tuổi, sức khỏe, tư cách pháp lý, nơi cư trú lâu dài, cam kết về nước đúng hạn). Trước đây những nội dung này chỉ quy định tại công văn hướng dẫn triển khai thực hiện.

Chương trình tiếp nhận người lao động thời vụ nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương, được Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức triển khai từ tháng 4/2017 đối với hai ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này của Hàn Quốc. Tại Việt Nam, đến nay, đã có 16 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Trị, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Tuyên Quang triển khai đàm phán và ký kết thoả thuận (MOU) đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động thời vụ với các địa phương của nước này.