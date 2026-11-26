Ngày 25-9-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, thay thế các quy định tương ứng trước đây.

Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh họa bằng AI

Bảo đảm quyền lợi từ khi ký hợp đồng

Theo Nghị định số 371/2026/NĐ-CP, tổ chức nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài, văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đối với cá nhân nước ngoài, việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam được thực hiện theo phạm vi, đối tượng quy định cụ thể của nghị định.

Đáng chú ý, không phải mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc văn phòng đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam đều áp dụng cùng một cơ chế tuyển dụng theo nghị định này. Đối với một số văn phòng đại diện hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế và những lĩnh vực khác, việc tuyển dụng được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP là cơ chế quản lý người lao động Việt Nam sau tuyển dụng. Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo đến cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền. Người lao động cũng có trách nhiệm nộp hồ sơ quản lý trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, đồng thời cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông báo và hồ sơ, cơ quan, tổ chức quản lý thực hiện tiếp nhận quản lý người lao động theo trình tự quy định. Việc bổ sung, chuẩn hóa cơ chế quản lý giúp các cơ quan có thẩm quyền nắm bắt tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, đồng thời tạo cơ sở hỗ trợ khi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Đáng chú ý, nghị định quy định người lao động Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, bởi trong những trường hợp phát sinh bất đồng về tiền lương, thời giờ làm việc, chấm dứt hợp đồng hoặc các chế độ liên quan, người lao động cần biết cơ quan nào có thể tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, cơ chế tiếp nhận quản lý không thay thế trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện hợp đồng và các nghĩa vụ theo pháp luật lao động. Về nguyên tắc, quyền lợi của người lao động cần được bảo đảm theo Bộ luật Lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động và các quy định pháp luật có liên quan, có tính đến những điều ước quốc tế, quy định đặc thù được áp dụng trong từng trường hợp.

Theo đó, những vấn đề về tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, an toàn lao động và chế độ bảo hiểm phải được xem xét trên cơ sở quan hệ lao động thực tế và quy định pháp luật áp dụng. Đặc biệt, người lao động không nên mặc nhiên cho rằng làm việc cho tổ chức nước ngoài đồng nghĩa với việc được hưởng mọi chế độ như nhau hoặc có thể bỏ qua các quy định về hợp đồng và bảo hiểm.

Mỗi vị trí việc làm có thể có điều kiện tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và những thỏa thuận khác nhau. Đối với lao động nữ, việc bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng, trả lương, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các chế độ liên quan đến thai sản, chăm sóc con nhỏ cũng cần được chú trọng. Trong môi trường làm việc có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và phương thức quản lý, việc giải thích rõ quy định, cung cấp thông tin minh bạch và xây dựng cơ chế đối thoại là yếu tố quan trọng để hạn chế tranh chấp.

Trách nhiệm của người lao động

Bên cạnh quyền lợi, Nghị định số 371/2026/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, người lao động có trách nhiệm hoàn thành chương trình này trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngoài nghĩa vụ thông báo sau khi ký hợp đồng, nghị định còn quy định trách nhiệm thông báo khi chấm dứt hợp đồng lao động, với thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt, đồng thời nêu rõ lý do. Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu này tạo điều kiện cập nhật thông tin quản lý, hạn chế tình trạng hồ sơ không phản ánh đúng thực tế sử dụng lao động.

Có thể thấy, việc ban hành Nghị định số 371/2026/NĐ-CP không chỉ nhằm hoàn thiện quy trình hành chính trong tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, mà còn hướng tới tăng cường tính minh bạch và cơ chế hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách phụ thuộc vào việc triển khai thực tế, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, người sử dụng lao động và ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật của người lao động.