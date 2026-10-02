Làm tủ lạnh âm tường đừng quên vị trí đặt: 5 lỗi khiến gia chủ gặp bất tiện khi sử dụng

Tủ lạnh âm tường thường được bố trí trong một khoang nội thất được tính toán từ trước. Điều này giúp căn bếp có vẻ liền mạch hơn nhưng cũng đòi hỏi việc thiết kế phải chính xác hơn so với tủ lạnh độc lập.

Trước khi chốt vị trí và đóng hệ tủ, gia chủ nên lưu ý 5 vấn đề sau.

Khoang tủ phải đủ không gian thông thoáng

Một trong những sai lầm dễ gặp là làm khoang tủ vừa khít với kích thước bên ngoài của tủ lạnh mà không tính đến yêu cầu thông gió.

Tủ lạnh cần có không gian để tản nhiệt và lưu thông không khí theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu các khe thông gió bị che khuất hoặc khoảng hở không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thiết bị có thể phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt.

Vì vậy, không nên tự ước lượng khoảng hở dựa trên kích thước tủ. Gia chủ cần xem chính xác thông số lắp đặt của mẫu tủ lạnh dự định sử dụng trước khi thi công hệ tủ.

Đừng đặt tủ lạnh quá sát khu vực nấu nướng

Đặt tủ lạnh gần bếp giúp thao tác trong lúc nấu ăn thuận tiện hơn nhưng khu vực này thường phát sinh nhiệt. Nếu khoảng cách giữa tủ lạnh và bếp nấu hoặc lò nướng quá nhỏ, nhiệt từ các thiết bị xung quanh có thể khiến tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn.

Với những căn bếp nhỏ, việc bố trí các thiết bị thành một cụm liên hoàn đôi khi khó tránh. Tuy nhiên, thay vì chỉ tận dụng từng centimet, gia chủ nên tính toán vị trí dựa trên yêu cầu lắp đặt của cả tủ lạnh và thiết bị nấu.

Nếu có thể, nên tạo khoảng đệm phù hợp giữa các thiết bị. Cách bố trí này cũng giúp việc vệ sinh khu vực bếp thuận tiện hơn.

Đừng chỉ tính kích thước tủ, hãy tính cả hướng mở cửa

Một chiếc tủ lạnh vừa chính xác với khoang tủ vẫn có thể gây bất tiện nếu cánh cửa không mở đủ góc.

Khi thiết kế, cần tính cả quỹ đạo mở của cánh cửa và khoảng không phía trước để lấy khay, ngăn kéo hoặc thực phẩm. Cánh tủ có thể vướng vào tường, cánh tủ bếp bên cạnh hoặc đảo bếp nếu vị trí không được tính toán kỹ.

Vấn đề này càng đáng lưu ý với những mẫu tủ nhiều cánh hoặc có ngăn kéo phía dưới. Nếu tủ lạnh đặt ở cuối dãy tủ bếp, gia chủ nên kiểm tra khả năng mở cửa thực tế trước khi chốt bản vẽ.

Chỉ thiếu một khoảng nhỏ cũng có thể trở thành bất tiện lặp lại mỗi ngày.

Tránh nơi nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài

Vị trí gần cửa sổ lớn hoặc nơi thường xuyên có ánh nắng chiếu trực tiếp không phải lựa chọn lý tưởng cho tủ lạnh.

Nhiệt độ môi trường cao có thể khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Nếu khoang tủ đồng thời có khả năng lưu thông không khí hạn chế, việc thoát nhiệt càng cần được chú ý.

Khi thiết kế bếp, gia chủ nên quan sát hướng nắng ở nhiều thời điểm trong ngày. Một vị trí không bị nắng chiếu vào buổi sáng có thể lại chịu ánh nắng trực tiếp vào buổi chiều.

Phải tính đường đưa tủ ra khi sửa chữa hoặc thay mới

Đây là vấn đề thường bị bỏ quên khi thiết kế tủ lạnh âm tường. Thiết bị có thể cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay mới sau nhiều năm sử dụng, vì vậy không nên bố trí theo cách khiến việc đưa tủ ra ngoài trở thành một bài toán khó.

Nếu khoang tủ quá sát, phía trước lại bị chắn bởi đảo bếp, bàn ăn hoặc đồ nội thất khác, việc di chuyển tủ lạnh sẽ mất nhiều thời gian và có thể phải tháo dỡ một phần hệ tủ.

Do đó, trước khi thi công, gia chủ nên xác định cả cách đưa thiết bị vào và lấy ra khỏi vị trí lắp đặt. Đây cũng là lý do không nên chọn mẫu tủ lạnh chỉ sau khi hệ tủ bếp đã hoàn thiện.

Với tủ lạnh âm tường, kích thước thiết bị, yêu cầu thông gió, hướng mở cửa và vị trí của các thiết bị xung quanh cần được tính toán đồng bộ. Vì vậy, tốt nhất nên chốt mẫu tủ hoặc ít nhất xác định chính xác thông số kỹ thuật trước khi thi công.

Một chiếc tủ lạnh âm tường đẹp không chỉ cần “lọt” vừa vào hệ tủ. Thiết bị còn phải có đủ điều kiện để vận hành, mở cửa thuận tiện, vệ sinh và bảo trì khi cần.

Căn bếp có thể đẹp ngay sau khi hoàn thiện, nhưng một thiết kế tốt cần tính đến cả quá trình sử dụng về sau. Với tủ lạnh âm tường, ưu tiên công năng và yêu cầu kỹ thuật ngay từ đầu sẽ giúp gia chủ tránh những bất tiện mà đôi khi chỉ vài centimet sai lệch cũng có thể gây ra.