Lâm Thượng: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm

Nhiều chỉ tiêu quan trọng của xã Lâm Thượng đã vượt kế hoạch năm.

Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6 tỷ 843 triệu đồng, bằng 108,6% nghị quyết của xã và 195,5% chỉ tiêu tỉnh giao.

Hoạt động du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực với 47.568 lượt khách đến địa bàn, đạt 135,9% kế hoạch năm.

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 99,8%, bằng 131,3% nghị quyết.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 6 tỷ 843 triệu đồng, bằng 195,5% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong lĩnh vực xã hội, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,58%, đạt 101,8% kế hoạch.

Công tác bảo vệ môi trường ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, tỷ lệ hộ phân loại rác tại nguồn đạt 95%.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả nổi bật khi kết nạp 46 đảng viên mới, bằng 109,5% chỉ tiêu được giao.

Mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường được xây dựng hiệu quả.

Những kết quả trên gắn với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, cùng việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xã chú trọng duy trì sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng du lịch, thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Việc duy trì nền nếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thượng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ nay đến hết năm, xã Lâm Thượng tiếp tục rà soát, tập trung triển khai các giải pháp thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết năm 2026.