Lâm Thượng: Một ngày theo chân phụ nữ Tày thu hoạch măng mai

Lâm Thượng gây ấn tượng bởi những dãy núi đá vôi, rừng xanh và những nếp nhà sàn của đồng bào Tày. Địa phương có 68,3% diện tích được che phủ bởi rừng, trong đó vùng chuyên canh măng mai rộng khoảng 497 ha, sản lượng hơn 12.000 tấn/năm.

Thung lũng Lâm Thượng nhìn từ trên cao, với diện tích rừng che phủ 68,3% và vùng chuyên canh măng mai khoảng 497 ha.

Mỗi ngày mùa thu hoạch bắt đầu từ rất sớm. Khi sương còn vương trên những nếp nhà sàn, phụ nữ Tày chuẩn bị gùi tre, dao đi rừng và lên đường vào các khu rừng măng.

Từ sáng sớm, phụ nữ Tày chuẩn bị dụng cụ, băng rừng thu hoạch măng mai.

Dưới tán rừng xanh mát, từng búp măng mai được lựa chọn cẩn thận. Với kinh nghiệm lâu năm, người dân dùng dao tách măng khỏi gốc, sau đó gọt bỏ lớp bẹ bên ngoài, phân loại và xếp vào gùi.

Những búp măng mai sau khi thu hoạch được tập kết dưới tán rừng.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và kinh nghiệm. Những gùi măng ngày một đầy cũng là thành quả của một buổi lao động giữa đại ngàn.

Người dân gọt bỏ lớp bẹ bên ngoài, sơ chế măng ngay tại rừng.

Sau khi rời khu rừng, măng được đưa về điểm thu mua, cân và phân loại. Giá măng tươi dao động từ 5.500 - 6.000 đồng/kg.

Măng sau khi sơ chế được phân loại, xếp vào gùi tre.

Tại điểm sơ chế tập trung của hợp tác xã, măng được rửa sạch, luộc chín trước khi tiếp tục các công đoạn chế biến. Từ măng tươi, măng luộc đến măng khô, sản vật của núi rừng đang được nâng giá trị, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân.

Niềm vui của người phụ nữ Tày bên thành quả lao động từ rừng măng.

Những gùi măng nặng trĩu theo chân người dân trở về bản.

Măng tươi được cân, phân loại tại điểm thu mua, giá dao động 5.500 - 6.000 đồng/kg.

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Măng được đưa về điểm sơ chế tập trung của hợp tác xã, rửa sạch và luộc chín.

Măng mai được phơi trên giàn nứa bên những nếp nhà sàn, chuẩn bị trở thành sản phẩm măng khô đặc sản.

Một ngày thu hoạch măng mai không chỉ cho thấy giá trị của sản vật địa phương mà còn giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống, lao động và bản sắc văn hóa của người Tày ở Lâm Thượng.

Từ cánh rừng đến nếp nhà sàn, từ chiếc gùi tre đến những sản phẩm măng được chế biến, hành trình ấy tạo nên một bức tranh sinh động về sinh kế gắn với rừng và tiềm năng trải nghiệm du lịch sinh thái vùng cao.