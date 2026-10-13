Lâm Thượng khởi công hai công trình phục vụ sản xuất và dân sinh

Lễ khởi công công trình thủy lợi Tây Sơn.

Công trình thủy lợi Tây Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu hơn 19 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 18 tháng.

Theo thiết kế, công trình tập trung sửa chữa, gia cố đập tràn đầu mối, cống lấy nước và hệ thống kênh dẫn nước. Trong đó, tuyến kênh chính dài hơn 4,35 km; hệ thống kênh nhánh gồm 21 tuyến, tổng chiều dài gần 5,95 km.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bảo đảm tưới cho 115,33 ha lúa, gồm 85,33 ha thuộc công trình thủy lợi Tây Sơn và tiếp nước cho 30 ha của công trình thủy lợi Nà Cáy, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong sản xuất.

Cùng ngày, công trình cống tràn Sơn Hạ được khởi công tại thôn Sơn Đông, với tổng mức đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng. Theo quy mô dự kiến, công trình được xây mới bằng bê tông cốt thép, cao 4 m, gồm 2 khẩu, mỗi khẩu rộng 6 m.

Lễ khởi công công trình cống hộp Sơn Hạ.

Việc đầu tư xây dựng hai công trình góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định sản xuất.