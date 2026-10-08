Lâm Thượng khánh thành, bàn giao 4 "Nhà tình nghĩa" cho gia đình chính sách

Chương trình được tổ chức tại gia đình ông Hoàng Văn Nhơ, thôn Làng Giàu - hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa".

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Thực hiện Quyết định số 453 ngày 14/5/2026 của Quân khu 2 và Hướng dẫn số 2510 ngày 19/5/2026 của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai về hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa" năm 2026, xã Lâm Thượng có 4 hộ gia đình được hỗ trợ, gồm: Ông Hoàng Văn Nhơ, đối tượng thờ cúng liệt sĩ; ông Hoàng Văn Hanh, con liệt sĩ; ông Hồ Thượng Đá, bệnh binh, tỷ lệ thương tật 71%; bà Dương Thị Khiếu, vợ liệt sĩ.

Theo các quyết định của Quân khu 2, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng. Mỗi ngôi nhà có diện tích xây dựng khoảng 120 m², tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng.

Trao hỗ trợ cho các gia đình.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân và Nhân dân địa phương đã đóng góp trên 100 ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, xây dựng và hoàn thiện công trình.

Đến nay, cả 4 ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn và đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất.

Đồng chí Hoàng Văn Cói - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng phát biểu tại chương trình.

Đại tá Nguyễn Xuân Khải - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã Lâm Thượng và Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng "Nhà tình nghĩa" là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với người có công, gia đình chính sách. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo xã Lâm Thượng và Bộ CHQS tỉnh Lào Cai mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện các gia đình được hỗ trợ làm nhà phát biểu đáp từ.

Đại diện các gia đình được hỗ trợ bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân đã chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đây là nguồn động viên lớn, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế.