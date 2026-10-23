Lâm Thượng kết nối du lịch, dược liệu và nông sản địa phương

Hoạt động thuộc sáng kiến của Dự án “Thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới”, do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH).

Trong chương trình, các doanh nghiệp được khám phá văn hóa, con người và sản vật Lâm Thượng tại không gian Chạm; kết nối trực tiếp với Hợp tác xã sản xuất Măng Mai Lâm Thượng, Hợp tác xã sản xuất trà thảo mộc và Hợp tác xã sản xuất gừng hữu cơ Lâm Thượng.

Tham quan không gian homestay của người Tày Lâm Thượng, tìm hiểu kiến trúc nhà ở truyền thống, đời sống sinh hoạt và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Các trải nghiệm thực tế như đạp xe qua bản làng, giao lưu văn hóa người Tày, tham quan nhà sàn truyền thống, trekking rừng măng, hái măng, tắm thác và thưởng thức ẩm thực địa phương giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiềm năng du lịch và sản phẩm bản địa.

Các đơn vị còn trải nghiệm đan nón truyền thống của người Tày Lâm Thượng, tìm hiểu nét đẹp văn hóa bản địa và những giá trị thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thăm mô hình sản xuất măng mai.

Đặc biệt, các đơn vị tham gia đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, gặp gỡ hộ kinh doanh và trao đổi cơ hội phát triển sản phẩm măng khô, trà thảo dược dưới tán rừng cùng người dân địa phương.

Các đơn vị tham gia trải nghiệm đạp xe đạp tại bản làng Lâm Thượng.

Thông qua hoạt động kết nối, Lâm Thượng kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao giá trị nông sản dưới tán rừng, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ và người dân, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với bảo vệ rừng.