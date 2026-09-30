Lâm Thượng đón 46.590 lượt khách du lịch trong 9 tháng

Lâm Thượng có nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối nguyên sơ, hệ sinh thái rừng, suối, thác cùng không gian bản làng mang đậm bản sắc văn hóa.

Du khách trải nghiệm đạp xe ngắm cảnh thiên nhiên ở Lâm Thượng.

Địa phương cũng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: gạo nếp Lào Mu, vịt bầu, cá bỗng, măng mai; cùng các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua trang phục dân tộc, hát Then, đàn Tính, lễ hội dân gian, nghề dệt thổ cẩm, đan lát và nấu rượu ngô men lá.

Lâm Thượng có nhiều sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực đặc trưng được du khách ưa chuộng.

Toàn xã hiện có 6 mô hình homestay, farmstay đang hoạt động, mỗi cơ sở phục vụ từ 10 - 20 khách lưu trú. Một số cơ sở đã xây dựng các sản phẩm trải nghiệm gắn với lưu trú như: khám phá thiên nhiên, trekking, tắm thác, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người trẻ trở về quê hương khởi nghiệp, góp phần tạo thêm sức sống mới cho hoạt động du lịch cộng đồng.

Giá trị văn hóa truyền thống ở Lâm Thượng được gìn giữ qua những nếp nhà sàn.

Cùng với phát triển cơ sở lưu trú và sản phẩm trải nghiệm, Lâm Thượng chú trọng xây dựng cảnh quan du lịch xanh, sạch, hài hòa với không gian bản làng.

Các hộ dân được hướng dẫn chỉnh trang cổng, hàng rào, khuôn viên nhà ở, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, trồng cây xanh và hoa bản địa. Các thôn từng bước cải tạo nhà văn hóa, đường nội thôn, liên thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ở Lâm Thượng để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Để thúc đẩy du lịch phát triển, giữ vững danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" và những năm tiếp theo, thời gian tới, xã tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch gắn với đời sống, sản xuất, văn hóa và ẩm thực địa phương; chuẩn hóa các tuyến trekking, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hướng dẫn viên bản địa, tăng cường bảo vệ môi trường và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lâm Thượng.

Với những kết quả đạt được, du lịch đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của Lâm Thượng, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan và nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương phấn đấu xây dựng làng du lịch cộng đồng đạt Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN trong giai đoạn 2026 - 2028.