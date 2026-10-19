Lâm Thượng biểu dương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quang cảnh hội nghị.

Xã Lâm Thượng hiện có 17 thôn, 4.341 hộ với 19.682 nhân khẩu, gồm 18 dân tộc cùng sinh sống.

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được địa phương triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng và phát triển địa phương.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh chế biến nông, lâm sản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Triển khai xây dựng nông thôn mới, người dân Lâm Thượng tích cực hiến đất, tài sản, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Người có uy tín, trưởng thôn và cán bộ cơ sở luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Người uy tín, điển hình tiên tiến tham dự hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Những ý kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở góp phần làm rõ hiệu quả của các phong trào thi đua, đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tăng cường đoàn kết và nhân rộng những mô hình, cách làm thiết thực trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu phát biểu ý kiến, tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Lâm Thượng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người có uy tín và các điển hình tiên tiến; đồng thời mong muốn người có uy tín, trưởng thôn và các cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phát triển các mô hình sinh kế phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các hộ còn khó khăn vươn lên; quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững bình yên thôn, bản.

Lãnh đạo xã Lâm Thượng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo.

Lãnh đạo xã Lâm Thượng trao quà và chụp ảnh lưu niệm với người uy tín xã Lâm Thượng.

Nhân dịp này, xã Lâm Thượng trao quà cho 17 người uy tín; trao quà và Giấy chứng nhận điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội xã Lâm Thượng năm 2026 cho 58 cá nhân.

Các cá nhân điển hình tiên tiến nhận Giấy chứng nhận.