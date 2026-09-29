Lâm Thượng: 17/17 thôn đạt “thôn không ma túy”

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã Lâm Thượng không ma túy” và đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã Lâm Thượng không ma túy” đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, chi bộ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Công an xã phối hợp với tổ tăng cường của Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tại 17/17 thôn, với hơn 4.355 lượt hộ dân tham gia và ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống ma túy.

Đại biểu dự hội nghị.

Toàn xã tổ chức 57 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút 10.880 lượt người; thực hiện 10 buổi ngoại khóa tại các trường học, với hơn 5.300 lượt giáo viên, học sinh tham gia. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Các mô hình phòng, chống ma túy được xây dựng và duy trì phù hợp với đặc điểm địa bàn, như: “Dòng họ Hoàng Tinh không ma túy”, Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với ma túy”, mô hình “Nhà trường không ma túy”...

Đặc biệt, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “thôn không ma túy” tại 17/17 thôn; UBND xã đã phê duyệt 17/17 thôn đạt “thôn không ma túy” năm 2026.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ được quan tâm thực hiện. Đến ngày 20/9/2026, trên địa bàn xã còn 1 người sử dụng trái phép chất ma túy đang được quản lý, giảm 5 người so với kỳ báo cáo trước; có 1 người được quản lý sau cai nghiện.

Trong kỳ không phát sinh người nghiện mới, không có trường hợp phải lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an xã phối hợp với tổ tăng cường của Công an tỉnh tổ chức xét nghiệm 704 lượt, kết quả 100% âm tính với ma túy.

Lực lượng công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Trong kỳ, địa bàn xã không phát hiện vụ phạm tội về ma túy; không hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; không có đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn trên địa bàn.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được quan tâm. Toàn xã hiện có 29 camera giám sát về an ninh, trật tự đang hoạt động, góp phần hỗ trợ công tác giám sát, phát hiện và truy vết các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã Lâm Thượng không ma túy” kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã Lâm Thượng không ma túy” yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, có sản phẩm cụ thể, hồ sơ, minh chứng đầy đủ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng.

Mục tiêu trong 3 tháng cuối năm là giữ vững 17/17 thôn không ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, không hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đồng thời hoàn thành đầy đủ các điều kiện, hồ sơ đề nghị công nhận xã Lâm Thượng đạt “xã không ma túy” theo quy định.