Sau 14 năm làm việc tại Singapore, một người đàn ông Bangladesh đã dành dụm khoảng 250.000 SGD (hơn 5 tỷ đồng) để xây dựng căn nhà mơ ước tại quê hương. Đặc biệt, khi công trình hoàn thành, anh còn mời chính ông chủ người Singapore về tận nơi để tham quan và chia sẻ niềm vui.

Ảnh: singaporeuncensored

Người đàn ông tên Sumon, quê ở vùng Cumilla, Bangladesh. Trong suốt nhiều năm làm việc tại Singapore, anh chủ yếu tham gia các dự án thiết kế và thi công nội thất. Những trải nghiệm trong công việc cũng trở thành nguồn cảm hứng để anh xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Căn nhà mang tên Hossain Villa có diện tích khoảng 2.500 feet vuông (232 m²), gồm 3 tầng và 5 phòng ngủ. Không gian bên trong được thiết kế khá cầu kỳ với cầu thang xoắn, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, nội thất đặt làm riêng cùng khu vườn được chăm chút gọn gàng.

Ảnh: singaporeuncensored

Đáng chú ý, ngay tại cổng nhà, Sumon còn cho đặt bảng hiệu có hình quốc kỳ Bangladesh và Singapore, như một cách ghi dấu hai đất nước gắn liền với cuộc đời mình: quê hương nơi gia đình sinh sống và nơi anh đã dành 14 năm lao động, tích góp để thực hiện ước mơ.

Sau khi hoàn thành căn nhà, Sumon đã mời ông chủ người Singapore sang Bangladesh và trực tiếp dẫn ông đi tham quan từng khu vực. Trong chuyến thăm, người chủ không giấu được sự vui mừng, gửi lời chúc mừng khi thấy nhân viên của mình đạt được mục tiêu sau nhiều năm nỗ lực.

Ảnh: singaporeuncensored

Ông cũng chia sẻ mong muốn Sumon sẽ sử dụng thành quả của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng khi có điều kiện.

Câu chuyện được chia sẻ qua một video trên mạng xã hội Facebook, nhanh chóng thu hút hơn 4,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều người dành lời chúc mừng cho Sumon, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành quả mà anh có được sau 14 năm làm việc xa nhà.

Được biết, dù đã hoàn thành căn nhà mơ ước tại quê hương, Sumon hiện vẫn tiếp tục làm việc ở Singapore.