Làm thủ tục khai trừ Đảng 7 người thuộc Tổ Trật tự đô thị bị khởi tố ở Đà Nẵng

Ngày 23/9, lãnh đạo phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết Đảng ủy, UBND phường đã họp, chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, phường yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiến hành các thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 người bị khởi tố. Cả 8 trường hợp đều bị tạm đình chỉ công tác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố 17 bị can, trong đó có 8 cán bộ phường Hoà Khánh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Địa phương cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan. Trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo, cá nhân được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cũng sẽ được xem xét, nhất là trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý để xảy ra sai phạm.

UBND phường Hòa Khánh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra đồng thời bảo đảm hoạt động của các đơn vị được duy trì bình thường, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân.

Lãnh đạo phường Hòa Khánh khẳng định địa phương sẽ xử lý nghiêm sai phạm, không bao che, né tránh trách nhiệm. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 17 bị can để điều tra các sai phạm trong lĩnh vực dịch vụ công, dịch vụ dân sinh thiết yếu.

Trong số này, 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua hoặc không xử lý các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 bị can về các tội "Làm giả hồ sơ", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ" nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời làm thủ tục cấp điện, cấp nước cho các trường hợp không đủ điều kiện.

Ngoài ra, 4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 - Đà Nẵng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ", liên quan việc ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.