Theo Công an TP Hà Nội, trưa 4/11/2026, tại sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an xã Nội Bài tiến hành kiểm tra hành chính đối với hành khách Đinh Thanh Hải (SN 1970, trú tại thôn Hậu, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm kiểm tra, Hải đang làm thủ tục lên chuyến bay VU1213, chặng Hà Nội - Buôn Ma Thuột.

Đinh Thanh Hải tại thời điểm bị kiểm tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này tàng trữ trái phép 2,223 gam ma túy Methamphetamine và 1,181 gam ma túy Heroin.

Làm việc với cơ quan công an, Đinh Thanh Hải khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không quen biết trong quá trình di chuyển đến sân bay. Mục đích mua số chất cấm này được Hải khai là để sử dụng cá nhân.

Sau quá trình xác minh, ngày 10/11/2026, Công an xã Nội Bài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Hải về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh tại các khu vực nhà ga, sân bay được lực lượng chức năng chú trọng.