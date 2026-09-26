Lạm thu, dạy thêm sai quy định: Nhiều tỉnh, thành công khai đường dây nóng

Mới đây, Sở GD-ĐT Bắc Ninh thông báo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người học.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị học sinh, phụ huynh, người dân liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng khi cần thông tin phản ánh về những bất cập trong thực hiện đóng góp các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập hoặc liên quan đến tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, số điện thoại cố định: 0204.3824.077 (thời gian liên hệ trong giờ hành chính).

Phụ huynh, người dân có thể phản ánh thông tin về lạm thu đến Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở GD-ĐT theo số điện thoại: 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường); 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải); 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung). Địa chỉ email phản ánh về các khoản thu: pkttc@bacninh.edu.vn

Người dân có thể phản ánh thông tin về học thêm không đúng quy định đến Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở theo số điện thoại: 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh); 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt) hoặc Phòng Giáo dục Trung học của Sở theo số điện thoại: 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học); 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải). Địa chỉ email phản ánh dạy thêm: pgdth@bacninh.edu.vn; phonggdtrh@bacninh.edu.vn.

Sở GD-ĐT Bắc Ninh cũng yêu cầu các trường học thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm trái quy định và công khai thông tin người tiếp nhận phản ánh trên website của trường.

Học sinh tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng.

Tại Phú Thọ, theo thông báo của Sở GD-ĐT, các tổ chức, cá nhân khi cần phản ánh về việc lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, có thể liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng: 0210.3675.888. Người dân cũng có thể gửi phản ánh qua hòm thư điện tử: Vanphong@phutho.edu.vn.

Tại Khánh Hòa, Sở GD-ĐT cũng công khai hình thức tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định qua số điện thoại đường dây nóng: 02583.827882. Người dân cũng có thể phản ánh trực tiếp tại Phòng Tiếp công dân của Sở GD-ĐT, địa chỉ số 04 đường Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp có phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Trọng Đức giao Sở GD-ĐT, các xã, phường, đặc khu và hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan báo cáo cung cấp kết quả thực hiện việc thiết lập, vận hành hệ thống thông tin đường dây nóng.

Hiện nay, nhiều xã/phường trên cả nước cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng cũng như thông tin của người tiếp nhận phản ánh trên website của các đơn vị.