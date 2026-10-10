Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Các sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 32 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan. Trong đó, đề nghị truy tố Bùi Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc VTM) về 3 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát); Ngô Tiến Cương (Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát); Nguyễn Xuân Tốt (nguyên Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên) bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Riêng ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó giám đốc một Công ty TNHH Dịch vụ du lịch ở Sa Pa) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Các bị can khác bị đề nghị truy tố các tội như "Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...”.

Các bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, các sai phạm tại VTM xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai; hoạt động mua bán quặng sắt, than cốc; và hoạt động quản lý vật tư, nguyên liệu.

Cụ thể, đối với gói thầu EPC, cơ quan điều tra xác định quá trình đàm phán, VTM quyết định giao Công ty Gang thép Côn Minh thực hiện gói thầu trị giá 160 triệu USD và thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư có vi phạm, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 241,39 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2015-2020, VTM bán quặng sắt cho 16 doanh nghiệp với giá thấp hơn thị trường. Chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán thực tế được xác định hơn 987,97 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434,77 tỷ đồng. Nhiều lãnh đạo, cán bộ VTM bị xác định tham gia thực hiện hoặc giúp sức cho các sai phạm này.

Cựu lãnh đạo tỉnh làm theo đề nghị của doanh nghiệp

Về hoạt động mua bán than cốc, bị can Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát) và Nguyễn Xuân Tốt (Giám đốc Công ty Trung Thành), bị xác định thỏa thuận, đưa cho Bùi Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc VTM) tổng cộng 18,4 tỷ đồng để được cung cấp than cốc cho VTM.

Kết quả thẩm định xác định VTM mua than cốc của hai doanh nghiệp này với giá cao hơn thị trường 29,3 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 13,37 tỷ đồng.

Đối với việc quản lý vật tư, nguyên liệu giai đoạn 2015-2019, cơ quan điều tra cũng kết luận Bùi Thanh Bình và đồng phạm thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý tài sản, hạch toán sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 46,29 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Hưng.

Cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Ngọc Khiêm đã lợi dụng mối quan hệ và ảnh hưởng cá nhân để tác động đến những người có chức vụ, quyền hạn tại Lào Cai, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Công ty An Bình.

Bản kết luận điều tra cho rằng, Khiêm 3 lần nhận của Lê Xuân Định (lao động tự do) tổng số 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD để hỗ trợ xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt cho Công ty An Bình. Sau khi thực hiện các “chi phí” bị can hưởng lợi 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.

Trong vụ án, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Trường Giang bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp được “tạo điều kiện”, ông Hưng hưởng lợi 355 triệu đồng và ông Giang hưởng lợi 500 triệu đồng.