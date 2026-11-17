Cô giáo Nguyễn Thị Xuân, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt (Hà Nội) tham gia tiết học thực hành cùng các em học sinh Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Giữ vững truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục

Đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Trong vai trò người đứng đầu, cô giáo Nguyễn Thị Xuân, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt với 25 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 10 năm kinh nghiệm quản lý tại Trường trung học cơ sở Vĩnh Hưng (Hà Nội) luôn dành trọn tâm huyết cho nghề đã chọn. Tháng 8/2025, đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt, ngôi trường có truyền thống 70 năm trên mảnh đất hiếu học, quê hương danh nhân Chu Văn An.

Thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ, nhà trường có 53 lớp với hơn 2.700 học sinh. Trước yêu cầu quản lý một cơ sở giáo dục có quy mô lớn, cô Nguyễn Thị Xuân xác định phải phát huy sức mạnh tập thể, giữ vững kỷ cương, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giáo viên phát huy năng lực, học sinh phát triển toàn diện. Trên tinh thần đó, Ban Giám hiệu tập trung củng cố nền nếp, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm học 2025-2026, Nhà trường có giáo viên đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Khoa học tự nhiên. Tỷ lệ học sinh lớp 9 trúng tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập đạt 95%, với 30 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường Trung học phổ thông chuyên. Học sinh nhà trường còn giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp thành phố.

Những kết quả đó là minh chứng cho sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác lãnh đạo, quản lý của nhà trường.

Bản lĩnh người đứng đầu trước yêu cầu mới

Năm học 2026-2027, Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt đứng trước một nhiệm vụ lớn khi thực hiện sáp nhập Trường trung học cơ sở Linh Đàm. Sau sáp nhập, quy mô nhà trường tăng lên 121 lớp, 6.166 học sinh cùng 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trở thành Trường trung học cơ sở có số lớp và học sinh lớn nhất Hà Nội.

Quy mô tăng nhanh đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, điều hành chuyên môn và ổn định tâm lý đội ngũ. Trước tình hình đó, cô giáo Nguyễn Thị Xuân cùng Ban Giám hiệu chủ động rà soát, đánh giá thực tiễn, xây dựng phương án quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì ổn định, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Đặc biệt, cô xác định 69 đảng viên trong Đảng bộ và đội ngũ tổ trưởng chuyên môn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong triển khai nhiệm vụ. Từ đó, phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn trường.

Trong điều hành, Đảng ủy, Ban Giám hiệu kiên trì kết hợp giữa kỷ cương, nền nếp với sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu. Nhà trường không chỉ chú trọng các quy định quản lý mà còn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, nhân viên, nhất là những người chuyển về sau sáp nhập.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân tại Chung khảo cuộc thi Ý tưởng cải cách hành chính do thành phố Hà Nội tổ chức năm 2025. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngay từ đầu năm học, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ. Công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch năm học được thực hiện khoa học, cụ thể; hoạt động dạy học từng bước đi vào nền nếp. Công tác bán trú được tăng cường quản lý, chú trọng chất lượng và an toàn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc học sinh.

Cùng với đó, nhà trường quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, trực tiếp hỗ trợ hai giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; đồng thời xây dựng sớm kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông.

Việc chủ động triển khai các nhiệm vụ cho thấy quyết tâm của tập thể lãnh đạo nhà trường trong thích ứng với mô hình mới, từng bước ổn định tổ chức, phát huy nguồn lực và giữ vững chất lượng giáo dục.

Nêu gương từ những việc làm cụ thể

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân cùng đoàn công tác Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt giao lưu, thiện nguyện với các trường Trung học cơ sở vùng cao. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của cô giáo Nguyễn Thị Xuân là luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với công việc hằng ngày, lấy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Thấm nhuần quan điểm nói đi đôi với làm, đồng chí xác định người đứng đầu phải sâu sát cơ sở, gần gũi với đội ngũ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trong quá trình sáp nhập trường, đồng chí trực tiếp đến từng cơ sở, gặp mặt, trao đổi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên chuyển về. Những băn khoăn về môi trường làm việc, tổ chức chuyên môn và điều kiện công tác được quan tâm tháo gỡ. Cách làm gần gũi, cầu thị ấy góp phần tạo sự chia sẻ, đồng thuận, củng cố tinh thần đoàn kết trong tập thể.

Trong sinh hoạt Đảng, cấp ủy chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với những vấn đề cụ thể của nhà trường như nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong các phong trào thi đua, đồng chí Nguyễn Thị Xuân luôn nêu cao tinh thần tiên phong, giữ gìn phẩm chất nhà giáo, lối sống giản dị và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

Đánh giá về những đóng góp của cô giáo Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Cô giáo Xuân là nhà giáo tâm huyết với nghề, năng động, sáng tạo trong quản lý, đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023. Đứng mũi chịu sào tại một trường học có quy mô lớn, nhưng thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nên Trung học cơ sở Hoàng Liệt đã và đang là điểm sáng của giáo dục Hoàng Liệt và của Thủ đô”.

Từ thực tiễn Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt có thể thấy, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh không phải là những khẩu hiệu chung chung mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm và kết quả công việc. Với quan điểm lấy giáo viên làm chủ thể của đổi mới, học sinh làm trung tâm của chất lượng giáo dục, cô Nguyễn Thị Xuân đã chú trọng phát huy vai trò của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, xây dựng sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Từ đội ngũ 69 đảng viên đến tập thể 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tinh thần tiên phong, gương mẫu và đoàn kết đang trở thành nền tảng để nhà trường vượt qua những thách thức về quy mô, tiếp tục giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục.

Những việc làm cụ thể của cô giáo Nguyễn Thị Xuân và tập thể Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác từ cơ sở. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thật sự nêu gương, mỗi nhiệm vụ được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, việc học Bác sẽ trở thành động lực thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy sự nghiệp giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển.