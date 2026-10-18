Làm thế nào để ước lượng khoảng cách an toàn giữa hai xe?

Giải đáp thắc mắc này, Cục CSGT cho biết, khoảng cách an toàn giữa hai xe được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở khoa học, gắn với nhiều yếu tố như tốc độ phương tiện, tình trạng mặt đường, hệ thống an toàn của xe và khả năng phản ứng của người lái.

Mục đích của việc xác định khoảng cách an toàn là đưa ra một trị số phù hợp, bảo đảm khi phát hiện nguy hiểm, người lái xe có đủ thời gian và khoảng cách để phanh, giảm tốc độ, tránh xảy ra va chạm.

Theo Cục CSGT, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát, cảm nhận và ước lượng khoảng cách với xe phía trước, căn cứ vào tốc độ đang di chuyển, điều kiện đường sá và mật độ phương tiện trên đường.

Khả năng ước lượng khoảng cách an toàn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, ý thức và kỹ năng điều khiển phương tiện. Người lái xe càng có kinh nghiệm, ý thức chấp hành pháp luật tốt thì càng có khả năng duy trì khoảng cách phù hợp, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trên các tuyến đường có biển báo và vạch kẻ đường thông tin về khoảng cách an toàn, nhất là đường cao tốc, người lái xe có thể căn cứ vào những dấu hiệu này để kiểm chứng, điều chỉnh khả năng ước lượng khoảng cách của mình.

Liên quan đến việc kiểm tra và xử lý vi phạm, Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng không thể trực tiếp đo khoảng cách giữa các xe bằng phương pháp thông thường khi phương tiện đang lưu thông trên đường.

Theo giải thích của Cục CSGT, việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những vị trí có biển báo, vạch kẻ đường thông tin về khoảng cách an toàn, kết hợp với hệ thống giám sát tốc độ phương tiện.

Bên cạnh đó, trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, nếu qua xác minh, điều tra xác định người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn, lực lượng chức năng sẽ có căn cứ xử lý theo quy định.

Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng chức năng không mong muốn phải xử phạt người điều khiển phương tiện vì hành vi không giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, việc điều khiển xe bám sát phương tiện phía trước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Khi xe phía trước bất ngờ giảm tốc độ hoặc phanh gấp, người lái xe phía sau có thể không đủ thời gian và khoảng cách để xử lý, dẫn đến va chạm, thậm chí gây tai nạn liên hoàn liên quan đến nhiều phương tiện.

Do đó, mỗi người lái xe cần nâng cao ý thức, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện giao thông thực tế. Việc giữ khoảng cách an toàn trước hết là bảo vệ chính bản thân, đồng thời góp phần phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi tham gia giao thông.