Ngập nước: Bài toán không thể giải quyết bằng những công trình đơn lẻ

Những trận mưa lớn liên tiếp kết hợp với triều cường trong thời gian qua tiếp tục khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP.HCM chìm trong nước. Dự án ngăn triều do Trungnam Group làm nhà đầu tư vận hành, trước mắt đã giải quyết vấn đề ngập do triều cho một số tuyến đường thuộc vùng dự án. Tuy nhiên, nhiều khu vực như Thanh Đa, Bình Quới, Thảo Điền, An Khánh… tình trạng ngập nước vẫn diễn ra khi triều cường, lý do là các khu vực này nằm ngoài phạm vi bảo vệ của dự án.

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) ngập nước mỗi khi triều dâng cao.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM được công bố trong tháng 10/2026, toàn địa bàn thành phố ghi nhận 159 điểm thường xuyên ngập. Trong đó, 76 điểm thuộc khu vực TP.HCM sáp nhập, 52 điểm tại khu vực Bình Dương và 31 điểm ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguyên nhân chủ yếu là mưa lớn, với 119 điểm; 10 điểm ngập do triều cường và các điểm còn lại ngập khi mưa kết hợp triều.

Thực tế này cho thấy phạm vi và tính chất của bài toán chống ngập đã thay đổi. Sau quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian xây dựng, nhiều khu vực mất dần diện tích thấm và trữ nước tự nhiên. Hệ thống thoát nước ở một số nơi chưa được đầu tư tương xứng với tốc độ phát triển đô thị. Trong khi đó, mưa lớn, triều cường và dòng chảy từ thượng nguồn có thể cùng tác động, khiến khả năng tiêu thoát nước bị suy giảm nghiêm trọng.

Một vấn đề khác là sự bất cập của hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Nhiều tuyến cống được đặt sâu, trong khi mực nước triều trên sông, kênh rạch có thời điểm cao hơn cao độ cửa xả. Khi triều lên, nước có thể chảy ngược vào hệ thống thoát nước, làm giảm khả năng tiêu thoát, thậm chí gây ngập tại những khu vực không có mưa. Các chuyên gia cũng từng chỉ ra rằng, nếu không kiểm soát được mực nước trên các tuyến kênh, rạch tiếp nhận nước, việc mở rộng hệ thống cống trong đô thị chưa chắc mang lại hiệu quả tương xứng. Bởi nước mưa không thể thoát nhanh khi cửa xả bị triều khống chế hoặc hệ thống tiếp nhận đã quá tải.

Đáng lo ngại hơn, việc vận hành các hồ chứa ở thượng nguồn cũng có thể tác động đến tình hình ngập tại khu vực hạ du. Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An cùng các công trình thủy lợi, thủy điện trong lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế phối hợp vận hành đồng bộ, việc xả lũ trong điều kiện mưa lớn, triều cao có thể làm gia tăng áp lực cho hệ thống sông, kênh rạch và khu vực đô thị.

Đường Trần Xuân Soạn khi cống ngăn triều Tân Thuận được vận hành, mặc dù giữa đỉnh triều vẫn khô ráo.

Những yếu tố trên cho thấy, chống ngập không thể chỉ là câu chuyện xây thêm cống thoát nước tại một số tuyến đường, mà cần một hệ thống công trình đủ năng lực kiểm soát nước trên toàn lưu vực.

Quy hoạch 1547, tầm nhìn chống ngập trên quy mô liên vùng

Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho khu vực TP.HCM và các địa phương lân cận. Đây là quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi phạm vi nghiên cứu và giải pháp không giới hạn trong địa giới hành chính của thành phố.

Tổng diện tích quy hoạch hơn 968.000ha, bao gồm hơn 209.000ha thuộc khu vực TP.HCM trước sáp nhập; khoảng 235.000ha hạ du sông Đồng Nai, từ hồ Trị An ra cửa biển; khoảng 243.000ha lưu vực sông Sài Gòn, từ hồ Dầu Tiếng đến TP.HCM và khoảng 281.000ha lưu vực sông Vàm Cỏ Đông. Quy hoạch xác định ba vùng kiểm soát ngập, lụt với những giải pháp công trình phù hợp đặc điểm địa hình, thủy văn và quá trình phát triển của từng khu vực.

Trong đó, vùng I là khu vực trọng tâm, gồm toàn bộ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè, bao gồm khu vực nội thành cũ, phía Nam TP.HCM và một phần khu vực thuộc bờ tả các sông Vàm Cỏ, Vàm Cỏ Đông. Đây là khu vực có mật độ đô thị cao, chịu tác động đồng thời của mưa lớn, triều cường và khả năng tiêu thoát nước hạn chế.

Ngày 25/11, Trungnam Group đã đồng loạt vận hành 8 cống kiểm soát triều thuộc dự án chống ngập do triều cho TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Vùng II nằm tại khu vực ngã ba sông Đồng Nai - Sài Gòn, nơi đang có tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp nhanh.

Vùng III thuộc khu vực bờ tả sông Nhà Bè - Soài Rạp, có đặc điểm sinh thái và địa hình riêng, cần được kiểm soát nước phù hợp với diễn biến nước biển dâng và quá trình phát triển đô thị phía Nam.

Điểm cốt lõi của Quy hoạch 1547 là kết hợp hệ thống đê bao, cống ngăn triều, các tuyến kênh trục tiêu thoát nước và những công trình thủy lợi liên quan. Thay vì chỉ tìm cách đưa nước ra khỏi một khu vực đô thị, quy hoạch hướng tới kiểm soát dòng chảy trên phạm vi rộng, hạn chế nước từ bên ngoài xâm nhập và chủ động tổ chức tiêu thoát nước từ các vùng trũng.

Theo lộ trình quy hoạch, giai đoạn đầu tập trung triển khai các công trình tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn - Nhà Bè. Trong đó, có sáu cống ngăn triều lớn gồm Phú Xuân, Mương Chuối, sông Kinh, Kinh Lộ, Thủ Bộ và kênh Hàng; đồng thời xây dựng tuyến đê bao kết nối các cống, nạo vét những tuyến kênh trục tiêu thoát nước từ trung tâm thành phố về phía Nam.

Các giai đoạn tiếp theo tiếp tục đầu tư cống Rạch Tra, Vàm Thuật, các cống nhỏ liên hoàn; nạo vét tuyến trục Rạch Tra - An Hạ - Nam Sài Gòn và tuyến Vàm Thuật - Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Sau đó, hoàn thiện thêm các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Bến Lức, kênh Xáng Lớn, hệ thống đê bao và các công trình liên quan.

Những hạng mục này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu chỉ xây dựng một số cống ngăn triều mà chưa hoàn thiện tuyến đê, kênh trục và hệ thống tiêu thoát phía trong, hiệu quả kiểm soát ngập sẽ bị hạn chế. Ngược lại, nếu chỉ tập trung nạo vét kênh rạch, mở rộng cống thoát nước mà không kiểm soát được triều, nước từ sông có thể tiếp tục gây áp lực lên hệ thống. Việc đầu tư đồng bộ quy hoạch sẽ giải quyết tình trạng công trình hoàn thành nhưng không thể phát huy hết công năng do thiếu những hạng mục kết nối.

Biến kênh rạch thành không gian trữ nước, chủ động điều tiết triều

Một trong những giải pháp đáng chú ý được các chuyên gia đề xuất là thay đổi cách nhìn nhận về chức năng của hệ thống kênh, rạch trong đô thị. Thay vì chỉ coi đây là những tuyến dẫn nước, cần khai thác khả năng trữ nước tạm thời của chúng để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi mưa lớn.

PGS.TS Nguyễn Văn Điềm, Đại học Bách khoa TP.HCM cho rằng vấn đề thoát nước, chống ngập của thành phố rất phức tạp, đòi hỏi phương pháp tiếp cận mới.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối trong ngày vận hành thử (25/11).

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho rằng, vấn đề ngập úng tại TP.HCM là bài toán tổng hợp của không gian phát triển đô thị. TP.HCM có địa hình thấp, chịu tác động trực tiếp của thủy triều, lại hứng chịu áp lực rất lớn từ biến đổi khí hậu với mưa cực đoan và triều dâng. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mật độ xây dựng tăng cao, làm thu hẹp không gian thấm và trữ nước tự nhiên, đi kèm hiện tượng sụt lún đất nền khiến bất kỳ hệ thống thoát nước nào cũng dễ rơi vào trạng thái quá tải.

Theo ông, trong tầm nhìn dài hạn, quy hoạch thủy lợi phải gắn chặt chẽ với quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch giao thông và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất nhằm giữ lại, mở rộng các hồ điều tiết, công viên, hành lang sông kênh rạch làm vùng trữ nước cho TP.

PGS. TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, ngập tại TP.HCM chịu tác động của ba yếu tố: nguồn nước nội sinh từ mưa; nguồn nước ngoại lai từ thượng nguồn đổ về và nguồn nước ngoại lai từ triều cường theo hệ thống sông kênh tràn vào.

"Không thể cứ nâng đê, làm kè cao mãi được vì sẽ biến sông Sài Gòn giống như sông Hồng, làm mất "view" sông nước và biến các khu đô thị mở như Thủ Thiêm thành những khu đô thị bị quây kín trong đê bao. Đã đến lúc TP.HCM phải quay lại nguyên lý ưu tiên kiểm soát từ xa, nghiên cứu xây dựng cống kiểm soát triều ngay trên sông Sài Gòn tương tự cách làm của sông Thames (Anh), sông Rhine (Hà Lan) hay đập Marina Barrage (Singapore) để kiểm soát mực nước dọc 100km sông Sài Gòn, bảo vệ toàn diện cả vùng lõi lẫn khu vực bờ tả như Thủ Thiêm, bán đảo Thanh Đa trong tương lai", PGS-TS Nguyễn Phú Quỳnh đề xuất.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu hạ thấp được mực nước trên kênh Tàu Hũ khoảng 1m, hiệu quả thoát nước có thể tăng 40-60%. Tuy nhiên, muốn thực hiện được điều này phải đồng thời nâng cấp năng lực của hệ thống cống, bởi nhiều tuyến cống hiện hữu có tiết diện chưa đáp ứng yêu cầu, cần được tăng khả năng tải nước.

Đối với hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, giải pháp xây dựng công trình ngăn triều tại cửa kênh từng được đề xuất nhằm giữ mực nước trong kênh ở mức thấp, tạo dung tích trữ nước mưa cho lưu vực. Theo tính toán, tuyến kênh này có thể tạm trữ khoảng 1 triệu m3 nước mưa nếu được đầu tư công trình ngăn triều phù hợp. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa thực tiễn đối với một đô thị thường xuyên chịu tác động của bán nhật triều như TP.HCM. Khi triều lên, hệ thống cống và cửa kiểm soát đóng lại để ngăn nước từ sông tràn vào. Nước mưa được giữ tạm trong các kênh, rạch, hồ điều hòa và không gian trữ nước. Khi triều xuống, các cửa xả được vận hành để đưa nước ra ngoài, kết hợp hệ thống bơm tại những khu vực cần thiết.

Như vậy, ba chức năng ngăn triều, trữ nước và tiêu thoát nước phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất. Đây cũng chính là cơ sở để các công trình trong Quy hoạch 1547 phát huy hiệu quả, thay vì hoạt động riêng lẻ. Cần cơ chế đầu tư và phối hợp liên vùng quyết liệt hơn.

Khu vực Thanh Đa (ngoài phạm vi dự án chống ngập 10 nghìn tỷ) ngập trong triều cường.

Tốc độ đô thị hóa, biến đổi khí hậu, tình trạng sụt lún và những biến động bất thường của mưa, lũ đang gia tăng áp lực ngập ngày càng lớn cho TP.HCM. Để tháo gỡ tình trạng này, TP.HCM cần rà soát tổng thể tiến độ thực hiện Quy hoạch 1547, xác định rõ những công trình đã hoàn thành, đang triển khai, chậm tiến độ và chưa được bố trí vốn. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục dự án ưu tiên theo mức độ cấp bách, khả năng kết nối và hiệu quả kiểm soát ngập trên toàn lưu vực.

Trước mắt, cần ưu tiên hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, đặc biệt là những cống kiểm soát triều, tuyến đê bao và kênh trục tiêu thoát nước có vai trò kết nối trực tiếp với hệ thống hiện hữu. Đồng thời, phải bảo đảm nguồn vốn trung hạn, dài hạn, có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội và tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thi công. Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa TP.HCM với các địa phương trong phạm vi quy hoạch.

Ngập nước tại TP.HCM là bài toán tổng hợp của mưa, triều, lũ thượng nguồn, địa hình và năng lực hạ tầng đô thị. Quy hoạch 1547 chính là giải pháp cơ bản đã được xác định. Vấn đề còn lại là quyết tâm tổ chức thực hiện, nguồn lực đầu tư và cơ chế phối hợp liên vùng.

Người dân bì bõm mỗi khi triều lên, mưa lớn.

Khi hệ thống đê bao, cống ngăn triều, kênh trục tiêu thoát nước và các không gian trữ nước được kết nối, vận hành đồng bộ, TP.HCM mới có thể từng bước chủ động trước mưa lớn, triều cường và dòng chảy từ thượng nguồn, hướng tới mục tiêu giảm ngập bền vững cho người dân thành phố.