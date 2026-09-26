Làm thế nào để người trẻ tự gây dựng lợi thế cạnh tranh việc làm?

GS.TS Lê Tuấn Anh trao bằng cho tân thủ khoa Lê Cảnh Hải, Khoa Toán tin, ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh NT.

Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của 3.425 sinh viên bao gồm 3.257 cử nhân và 168 kỹ sư, trong đó có 552 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 1.014 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.

Gửi lời chúc mừng tới các tân khoa, GS.TS Lê Tuấn Anh – Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội dặn dò: “Tấm bằng mà các em cầm trên tay hôm nay xác nhận một chặng đường đã hoàn thành nhưng giá trị của những năm tháng học tập ở ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chỉ thực sự được chứng minh bởi những gì các em làm sau ngày tốt nghiệp: vấn đề được các em giải quyết, sản phẩm do các em tạo ra và giá trị mà các em mang lại cho xã hội”.

Các thủ khoa đầu ra năm 2026 nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh NT.

Theo GS.TS Lê Tuấn Anh, sự thay đổi chóng mặt của khoa học, công nghệ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt. Thị trường việc làm đang chứng kiến nhiều ngành nghề mới xuất hiện, các vị trí quen thuộc thay đổi. Kiến thức mới của người học hôm nay có thể trở thành điều bình thường ngày mai.

Trong bối cảnh đó, lợi thế quan trọng nhất của người trẻ nằm ở khả năng tự nhận thức, biết bản thân thiếu điều gì và kiên trì tìm hiểu, học hỏi để hoàn thiện. Đặc biệt, những người được đào tạo về khoa học và công nghệ cần dùng tri thức, năng lực kỹ thuật của mình để thực hiện trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, tư duy và hành động sáng tạo, ứng xử ngay thẳng và chính trực.

“Thầy mong rằng trước một giải pháp hay công nghệ mới, các em luôn cân nhắc: “có nên làm không?”, “điều này sẽ tác động đến ai?”, và “giá trị mình tạo ra có thực sự làm cuộc sống tốt hơn không?”, ông Lê Tuấn Anh nhắn nhủ.

Đại diện hơn 3.200 tân cử nhân, kỹ sư phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Lê Cảnh Hải (sinh viên ngành Toán - Tin khóa 67, Khoa Toán – Tin) bày tỏ sự biết ơn vì sự hy sinh của gia đình, sự đồng hành của thầy cô và bạn bè dưới mái trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tân thủ khoa cho biết, nhà trường đã thấu hiểu và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được học tập, nghiên cứu, tiếp cận học bổng và trải nghiệm các hoạt động học thuật quốc tế. Nhờ vậy mà từ cậu học trò rụt rè, khép mình ở năm nhất, em dần trưởng thành, năng động hơn và có niềm tin và khả năng của chính mình.

Lễ tốt nghiệp tháng 9/2026 được tổ chức đúng kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, đây dịp để các thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường kết nối, nhìn lại những đóng góp, đồng thời xác định động lực để tiếp tục bứt phá đào tạo trong tương lai.