Chiều 23/11 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên.

Đại biểu T.Ư Đoàn và nhà sáng tạo nội dung số trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tạo dấu ấn từ bản sắc, giữ niềm tin bằng đạo đức số

Tham luận tại hội nghị, nhà sáng tạo nội dung số Trương Ngọc Ánh (Công ty CP Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông Schannel) nêu một nghịch lý: chưa bao giờ công cụ hỗ trợ phong phú như hiện nay, nhưng tạo ra sản phẩm thực sự khác biệt lại đầy thách thức. Chỉ bằng vài câu lệnh, AI dễ dàng giúp người không chuyên thiết kế hình ảnh hay dựng video hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, khi ai cũng dùng chung công cụ với câu lệnh tương tự, sản phẩm rất dễ đồng dạng. Câu hỏi cốt lõi cho sinh viên là làm sao trở thành nhà sáng tạo thực thụ thay vì chỉ là người dùng công cụ.

Chị Trương Ngọc Ánh tham luận tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Ánh nêu ra những câu hỏi: Khi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một sản phẩm với sự hỗ trợ của AI, điều gì khiến sản phẩm của chúng ta có giá trị? Điều gì khiến chúng ta trở thành một nhà sáng tạo thay vì chỉ là người sử dụng những công cụ sáng tạo?

Theo chị Ánh, câu trả lời nằm ở bản sắc cá nhân – tổng hòa tri thức chuyên sâu, trải nghiệm thực tế, hệ giá trị và góc nhìn riêng.

Dẫn chứng từ Schannel, dù khai thác đề tài du lịch, ẩm thực quen thuộc, kênh vẫn ghi dấu nhờ cá tính từng thành viên và sự gắn kết tập thể. Dẫn tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chị Ánh nhấn mạnh người trẻ cần vừa tiếp thu công nghệ thế giới, vừa kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc.

Không dừng ở ý tưởng hay lượt xem nhất thời, nhà sáng tạo trẻ phải chuyển sang tạo giá trị thực tiễn, giải quyết vấn đề cụ thể cho cộng đồng. Song hành là đạo đức số – bộ lọc trung thực, tôn trọng sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và trách nhiệm xã hội – giúp giữ niềm tin bền vững khi thông tin thật, giả ngày càng khó phân biệt.

Anh Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc công nghệ Công ty TNHH truyền thông Vitamin Network - Thạc sỹ khoa học thông tin Nhật Bản trình bày tham luận về Làm chủ AI trong sáng tạo nội dung - công cụ, xu hướng và trách nhiệm về bản quyền, dữ liệu cá nhân, tin giả, deepfake. Ảnh: Xuân Tùng

Đừng chờ chín muồi, hãy xem mạng xã hội như chiếc “CV”

Tại chương trình, các khách mời đến từ T.Ư Đoàn và nhà sáng tạo nội dung số đã cùng trao đổi, giao lưu với sinh viên để cùng làm rõ liên quan đến cách để sáng tạo nội dung vừa hấp dẫn, vừa có ích; những năng lực cốt lõi mà người trẻ cần trang bị; cũng như giải pháp để những sản phẩm tích cực được lan tỏa mạnh mẽ, bền vững hơn.

Anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Giải đáp câu hỏi của bạn Phạm Thị Minh Khuê (sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) về cách vừa tạo nét riêng vừa lan tỏa giá trị tốt đẹp, anh Bùi Ngọc Công (được biết đến với kênh Blog của Rọt) nhấn mạnh tinh thần dấn thân, chủ động cọ xát thực tế và có ý tưởng thì làm ngay, đừng chờ đợi “chín muồi” mới bắt đầu. Theo anh, phải bắt đầu làm ngay, vừa làm vừa học, vừa điều chỉnh thì mới có thể cải thiện kỹ năng để tiến bộ.

Anh Công cũng khuyên các bạn trẻ chọn một đề tài xuyên suốt, khai thác thế mạnh bản thân, tránh làm nội dung tạp nham và chỉ bắt xu hướng khi phù hợp định hướng kênh. Đôi khi, dấu ấn riêng lộ diện qua góc nhìn bên ngoài, như việc anh được khán giả nhận ra nhờ giọng nói đặc trưng trong chuyến du lịch. Quan trọng nhất là giá trị thông tin mang lại và sự kiên trì để thuật toán nền tảng hiểu, lan tỏa nội dung.

Anh Bùi Ngọc Công trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng trao đổi, chị Trương Ngọc Ánh gợi mở góc nhìn sáng tạo nội dung không đồng nghĩa ai cũng phải thành YouTuber hay TikToker. Dù tương lai là luật gia, kiến trúc sư hay chiến sĩ Công an nhân dân, mỗi người đều có thể xây dựng hình ảnh ngay trên trang Facebook cá nhân, coi đó như một chiếc “CV”.

Sinh viên Kiến trúc đăng đồ án, bài viết chuyên ngành hay hành trình dự thi đã là sáng tạo nội dung; “CV” càng đẹp, cơ hội nghề nghiệp càng rộng mở. Thừa nhận tính cách khá lành, chị Ánh chọn cách xem “CV” thiếu gì thì tham gia hoạt động bù đắp, đồng thời tự tin chia sẻ hình ảnh mình hướng tới thay vì bận tâm đánh giá bên ngoài.

Để người trẻ chuyển từ tâm thế tiếp nhận sang kiến tạo, chị Ánh kiến nghị sinh viên tích lũy tri thức liên ngành, rèn tư duy độc lập; cơ sở giáo dục tăng cường đào tạo thực hành, kết nối doanh nghiệp; tổ chức Đoàn, Hội làm cầu nối qua các chương trình cố vấn, hỗ trợ thực chất.

“Không một thuật toán nào có thể trả lời thay chúng ta rằng: Mình là ai? Mình muốn đóng góp điều gì? Và mình sẽ để lại giá trị gì?... Suy cho cùng, tương lai không được quyết định bởi sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, mà nằm trong tay những người biết làm chủ và dẫn dắt nó”, chị Ánh nhắn nhủ.

Chị Trương Ngọc Ánh trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Trương Ngọc Ánh và anh Bùi Ngọc Công là hai trong số 100 nhà sáng tạo nội dung số tham dự chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Đây là hoạt động lần đầu tiên được T.Ư Đoàn tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương những người trẻ sở hữu sản phẩm, kênh truyền thông giàu giá trị cộng đồng. Trong hai ngày 28 – 29/11 tại TP.HCM, 100 đại biểu sẽ bước vào chuỗi trải nghiệm giàu cảm xúc.

Các đại biểu, nhà sáng tạo nội dung số và đoàn viên, thanh niên tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng