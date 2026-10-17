Làm thế nào để ngăn người lạ nhìn rõ nhà của bạn trên Apple Maps?

Khi ngôi nhà của bạn xuất hiện quá rõ trên bản đồ

Apple Maps không chỉ cung cấp bản đồ và chỉ đường mà còn có tính năng Look Around, cho phép người dùng quan sát hình ảnh đường phố ở nhiều khu vực. Những hình ảnh này giúp mọi người dễ nhận diện địa điểm trước khi đến, nhưng đồng thời cũng khiến một số chủ nhà không thoải mái khi hình ảnh ngôi nhà của mình xuất hiện quá chi tiết trên Internet.

Do đó, Apple cho phép người dùng gửi yêu cầu làm mờ hình ảnh ngôi nhà trên Look Around. Việc này có thể hạn chế khả năng người khác quan sát các chi tiết bên ngoài như cửa ra vào, cửa sổ hoặc lối đi vào nhà thông qua hình ảnh đường phố của Apple Maps.

Để gửi yêu cầu, trước tiên người dùng cần tìm địa chỉ đầy đủ của ngôi nhà trên Apple Maps và mở chế độ Look Around nếu khu vực đó có hỗ trợ. Sau khi xác định đúng hình ảnh cần xử lý, người dùng có thể mở rộng ảnh, chọn địa chỉ hoặc bảng thông tin rồi vào Report an Issue (Báo cáo sự cố).

Tại đây, người dùng chọn nhóm Privacy Concerns (Mối lo ngại về quyền riêng tư) và tiếp tục với tùy chọn yêu cầu làm mờ hình ảnh ngôi nhà. Sau đó, điền thông tin theo biểu mẫu và kiểm tra lại vị trí, thông tin tài khoản trước khi gửi.

Apple cho biết những yêu cầu liên quan đến việc làm mờ hình ảnh Look Around có thể được liên kết với Tài khoản Apple hoặc địa chỉ email của người gửi. Trong một số trường hợp, Apple có thể liên hệ qua email để làm rõ yêu cầu hoặc thông báo về việc xử lý.

Người dùng có thể yêu cầu qua email

Trong trường hợp không tìm thấy tùy chọn báo cáo trực tiếp trên Apple Maps, người dùng cũng có thể gửi yêu cầu tới đội ngũ thu thập hình ảnh của Apple thông qua email. Theo AppleInsider, trong yêu cầu, người dùng nên cung cấp địa chỉ đầy đủ và mô tả rõ mong muốn làm mờ hình ảnh ngôi nhà trên Look Around. Một liên kết tới vị trí trên Maps hoặc ảnh chụp màn hình đánh dấu đúng căn nhà có thể giúp Apple xác định chính xác hình ảnh cần xử lý.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng gửi yêu cầu không đồng nghĩa hình ảnh sẽ được thay đổi ngay lập tức. Apple cũng không công bố thời gian xử lý cố định cho các yêu cầu này. Sau khi nhận được thông báo đã xử lý, người dùng có thể kiểm tra lại hình ảnh trên Look Around để xác nhận kết quả.

Một điểm khác cũng đáng chú ý là việc làm mờ trên Apple Maps không đồng nghĩa địa chỉ của ngôi nhà bị xóa khỏi bản đồ. Người khác vẫn có thể tìm kiếm địa chỉ và xem thông tin vị trí theo những cách khác.

Quan trọng hơn, Apple hiện mô tả rõ trong chính sách quyền riêng tư rằng người dùng có thể yêu cầu làm mờ hình ảnh Look Around. Điều này không có nghĩa mọi yêu cầu làm mờ nhà đều mặc nhiên áp dụng cho hình ảnh vệ tinh. Người dùng cũng lần lưu ý nên nêu rõ nếu muốn hình ảnh vệ tinh được xem xét xử lý riêng.

Việc này cũng không ảnh hưởng tới hình ảnh về ngôi nhà trên các dịch vụ bản đồ khác. Nếu hình ảnh xuất hiện trên Google Street View hoặc một nền tảng khác, người dùng sẽ phải gửi yêu cầu tới chính dịch vụ đó. Tương tự, việc làm mờ trên Apple Maps không xóa những bức ảnh bất động sản hoặc hình ảnh đã được người khác lưu lại.

Về phía Apple, hãng cho biết Apple Maps được thiết kế với trọng tâm bảo vệ quyền riêng tư. Với các báo cáo liên quan đến việc làm mờ hình ảnh Look Around, Apple thu thập thông tin cần thiết để đánh giá và xử lý yêu cầu, trong đó có thể bao gồm hướng và góc nhìn của hình ảnh mà người dùng báo cáo.