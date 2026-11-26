Tọa đàm do TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh đồng chủ trì.

TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

Từ thực tiễn hoạt động, các đại biểu chỉ ra một số khó khăn, bất cập trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Đáng chú ý, trách nhiệm tiếp thu, giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa được quy định cụ thể; cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ; sự phối hợp giữa Mặt trận với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa chặt chẽ.

Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để hoạt động giám sát không chỉ dừng ở việc phát hiện, kiến nghị mà còn tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Quảng Ninh là một trong những địa phương được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lựa chọn khảo sát, lấy ý kiến phục vụ xây dựng Đề án “Hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động để MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng quy định rõ trách nhiệm tiếp thu, giải trình của các cơ quan liên quan; xây dựng cơ chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Cùng với đó, các đại biểu đề xuất hình thành ngân hàng chuyên gia hỗ trợ hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới phương thức giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cũng được đặt ra nhằm theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị.

Những đề xuất này hướng tới khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai, đồng thời nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Văn Pha ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các ý kiến tại tọa đàm là cơ sở thực tiễn để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.