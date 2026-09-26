Làm thế nào để khán giả có thể theo dõi giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026?

Trưa 26/9, chỉ vài giờ trước trận ra quân ĐT Việt Nam gặp ĐT Philippines, thông tin về bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời. Tính đến thời điểm hiện tại, không có đơn vị nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng giải đấu này. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng một số nhà đài trong nước vẫn đang đàm phán để tìm phương án phát sóng vào phút chót. Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở mức giá bản quyền mà FIFA đưa ra và việc giải đấu được chào bán theo gói. Mức giá gói bản quyền giải đấu lên tới hàng triệu USD, trong khi các đơn vị truyền hình trong nước khó tìm được phương án đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Như vậy, với trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9, hiện chưa có kênh truyền hình Việt Nam nào được công bố là đơn vị phát sóng trực tiếp trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ không thể tìm thấy trận đấu trên các kênh truyền hình quen thuộc như một giải đấu đội tuyển quốc gia thông thường.

ĐT Việt Nam tập luyện tại Indonesia vào chiều 25/9. (Ảnh: VFF)

Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua đâu?

Trong bối cảnh chưa có bản quyền trong nước, phương án khả thi nhất với khán giả Việt Nam là theo dõi tường thuật trực tuyến từ các cơ quan báo chí trong nước. Đây là lựa chọn phù hợp với những khán giả muốn cập nhật diễn biến trận đấu theo thời gian thực mà không cần tìm các nguồn phát sóng không rõ bản quyền.

Các cơ quan báo chí trong nước sẽ tường thuật trực tuyến, cập nhật đội hình, diễn biến, bàn thắng và kết quả trận đấu. Đây là hình thức theo dõi bằng thông tin, không phải xem hình ảnh trực tiếp trận đấu.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối 26/9. (Ảnh: VFF)

Một lựa chọn khác là các nền tảng phát sóng chính thức tại những quốc gia đã mua bản quyền. Chẳng hạn, SBS xác nhận phát toàn bộ các trận thuộc Division 1 trên SBS On Demand tại Australia. Tuy nhiên, quyền truy cập nội dung phụ thuộc vào phạm vi bản quyền và khu vực được phép phát sóng, vì vậy việc một nền tảng có trận đấu không đồng nghĩa với việc khán giả tại Việt Nam có thể xem trực tiếp.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mới do FIFA tổ chức, diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 với 14 đội tuyển chia thành hai hạng đấu. ĐT Việt Nam nằm ở Division 1 cùng Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Bangladesh và Pakistan.

Nếu FIFA hoặc một đơn vị nắm bản quyền công bố thêm phương án phát trực tuyến dành cho khu vực Việt Nam, thông tin này có thể thay đổi vào sát giờ thi đấu. Còn ở thời điểm hiện tại, chưa có kênh truyền hình Việt Nam nào được xác nhận phát trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức thể hiện quyết tâm chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Trước mắt, người hâm mộ có thể theo dõi tường thuật trực tuyến của các cơ quan báo chí uy tín để cập nhật trận ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines. Với các trận tiếp theo, việc có xuất hiện đơn vị sở hữu bản quyền tại Việt Nam hay không sẽ phụ thuộc vào những thỏa thuận mới giữa FIFA và các đối tác truyền hình.