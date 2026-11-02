Làm thế nào để giữ khách hàng lớn mà không phụ thuộc vào họ?

Phụ thuộc vào khách hàng lớn không phải lúc nào cũng xấu. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), một hợp đồng lớn có thể giúp họ có dòng tiền, xây dựng uy tín và tạo điều kiện đầu tư vào năng lực vận hành. Vấn đề bắt đầu khi doanh nghiệp xem khách hàng đó là “nguồn sống” thay vì một phần trong danh mục khách hàng.

Khi đó, mọi quyết định đều có xu hướng xoay quanh việc giữ chân một đối tác: Ưu tiên sản xuất cho họ, chấp nhận những yêu cầu đặc biệt, kéo dài thời hạn thanh toán hoặc giảm giá để duy trì hợp đồng. Doanh nghiệp tưởng mình đang phục vụ khách hàng, nhưng dần dần chính khách hàng lại trở thành người quyết định cách doanh nghiệp vận hành.

Một dấu hiệu đáng lưu ý là khi doanh nghiệp không dám từ chối những yêu cầu bất lợi vì sợ mất hợp đồng. Tôi từng gặp những chủ doanh nghiệp biết rõ một khách hàng đang chiếm tỷ trọng doanh thu quá lớn, nhưng vẫn tiếp tục chấp nhận các điều kiện thanh toán kéo dài và yêu cầu thay đổi liên tục. Họ hiểu rủi ro nhưng chưa tìm được phương án thay thế. Đây là lúc quyền thương lượng bắt đầu nghiêng về phía khách hàng.

Từ góc nhìn quản trị, một mối quan hệ tốt không nên được xây dựng trên sự phụ thuộc. Doanh nghiệp cần đủ năng lực để nói “Không” khi một yêu cầu làm tổn hại đến lợi ích dài hạn.

Một doanh nghiệp khỏe không phải là doanh nghiệp có một khách hàng thật lớn mà là doanh nghiệp có đủ năng lực để nếu mất một khách hàng, hệ thống vẫn đứng vững. - Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Điều nguy hiểm nhất là rủi ro này thường không xuất hiện khi khách hàng lớn vẫn đang hợp tác. Nó chỉ bộc lộ khi khách hàng thay đổi chiến lược, chuyển sang nhà cung cấp khác, cắt giảm ngân sách hoặc gặp khó khăn tài chính.

Khi đó, doanh nghiệp không chỉ mất doanh thu mà còn có thể phải đối mặt với hàng loạt hệ quả: Nhân sự dư thừa, công suất sản xuất bị bỏ trống, dòng tiền thiếu hụt và các khoản đầu tư trước đó trở thành gánh nặng.

Nếu doanh nghiệp đã xây dựng toàn bộ hệ thống chỉ để phục vụ một khách hàng, việc tìm kiếm khách hàng mới trong thời gian ngắn sẽ rất khó. Vì vậy, bài toán không phải là “Có nên giữ khách hàng lớn hay không?” mà là “Làm thế nào để giữ khách hàng lớn mà không phụ thuộc vào họ?”.

Theo tôi, doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược phân tán doanh thu từng bước: Không nhất thiết phải ngay lập tức tìm hàng trăm khách hàng mới mà có thể bắt đầu bằng việc xác định những nhóm khách hàng có nhu cầu tương tự, sau đó xây dựng sản phẩm, kênh bán hàng và đội ngũ phù hợp để tiếp cận họ. Mục tiêu là giảm dần tỷ trọng doanh thu từ một khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng hiện tại.

Một điều khác cần được xem xét là khả năng chuyển giao năng lực. Nhiều SME vô tình thiết kế sản phẩm và quy trình theo yêu cầu riêng của một khách hàng lớn đến mức không thể áp dụng cho thị trường khác. Khi đó, doanh nghiệp không còn bán năng lực của mình mà đang vận hành một mô hình gần như dành riêng cho một đối tác.

Tôi thường khuyến khích các chủ doanh nghiệp đặt câu hỏi: “Nếu khách hàng này rời đi vào ngày mai, chúng ta còn bán được gì cho thị trường?”. Nếu câu trả lời không rõ ràng, đó là dấu hiệu cần tái cấu trúc.

Bên cạnh việc đa dạng hóa khách hàng, doanh nghiệp cũng cần kiểm soát dòng tiền và chi phí liên quan đến khách hàng lớn. Doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao.

Một khách hàng mang lại 50% doanh thu nhưng yêu cầu chiết khấu lớn, thanh toán chậm và tiêu tốn nhiều nguồn lực phục vụ chưa chắc đã là khách hàng có giá trị nhất. SME cần nhìn khách hàng từ góc độ lợi nhuận thực tế, chi phí phục vụ và rủi ro thanh toán thay vì chỉ nhìn vào doanh số.

Có thể khách hàng lớn là một “bệ phóng”, nhưng không nên trở thành “chiếc neo” giữ doanh nghiệp đứng yên. Một hợp đồng lớn có thể giúp SME tăng tốc, nhưng năng lực phát triển bền vững phải đến từ một hệ thống khách hàng đủ đa dạng và một mô hình kinh doanh không phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nào.

Doanh nghiệp không cần phải từ bỏ khách hàng lớn để giảm rủi ro. Điều cần làm là xây dựng thêm những "chân đế" khác cho doanh nghiệp. Khi một khách hàng chiếm tỷ trọng quá cao, hãy xem đó là tín hiệu để bắt đầu đa dạng hóa chứ không phải chờ đến lúc hợp đồng kết thúc mới hành động.