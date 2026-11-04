Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hiếm hoi xuất hiện

Mới đây, hình ảnh gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trên đường phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc hiếm hoi của cặp đôi bên con gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt là sự thay đổi về ngoại hình của Tiểu Hải Đồn.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lâm Tâm Như diện trang phục đen, đội mũ lưỡi trai và nắm tay con gái đi phía sau Hoắc Kiến Hoa. Nam diễn viên cũng lựa chọn quần áo tối màu, giữ vẻ ngoài kín đáo.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện cùng con gái 9 tuổi.

Tiểu Hải Đồn, năm nay 9 tuổi, mặc áo phông hồng và buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé gây chú ý bởi vóc dáng cao lớn, phần đầu đã vượt qua vai mẹ. Trước đó, Lâm Tâm Như từng chia sẻ con gái thuộc nhóm những bé gái cao nhất lớp và gia đình thường phải thay giày dép cho bé khoảng 6 tháng một lần do phát triển nhanh.

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vốn có cách nuôi dạy con khá kín đáo. Kể từ khi Tiểu Hải Đồn chào đời, cả hai hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt con gái, đồng thời ít đưa bé xuất hiện trước truyền thông. Vì vậy, mỗi lần gia đình được bắt gặp cùng nhau nơi công cộng đều nhận được sự chú ý.

Sau khi kết hôn năm 2016, cuộc sống của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có nhiều thay đổi. Cặp đôi dành sự quan tâm cho con gái nhưng vẫn duy trì công việc riêng. Trong khi nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật, ông xã cô có khoảng thời gian giảm tần suất đóng phim, khiến khán giả không ít lần tò mò về lựa chọn nghề nghiệp của nam diễn viên.

Cuộc sống của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có nhiều thay đổi.

Thực tế, Lâm Tâm Như không chỉ duy trì công việc diễn xuất mà còn phát triển sự nghiệp sản xuất. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cô từng bước chuyển sang đứng sau các dự án truyền hình, trong đó có Khuya rồi, đèn vẫn sáng (Light the Night) và Copycat Killer. Những tác phẩm này cho thấy nữ nghệ sĩ ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn đề tài, phát triển nội dung và tham gia sâu hơn vào quá trình thực hiện phim.

Năm 2025, Lâm Tâm Như góp mặt trong dự án truyền hình Pài-lak lé-pài. Đến tháng 5/2026, nữ diễn viên tiếp tục hé lộ kế hoạch trở lại với một bộ phim mới do cô đảm nhận vai trò sản xuất kiêm diễn viên chính. Đây là dấu hiệu cho thấy cô vẫn duy trì hoạt động nghề nghiệp, đồng thời hướng đến những dự án có sự chủ động lớn hơn về nội dung.

Về phía Hoắc Kiến Hoa, nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua loạt phim như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Hoa Thiên Cốt, Hãy nhắm mắt khi anh đến và Hậu cung Như Ý truyện. Vai Càn Long trong tác phẩm sau tiếp tục là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Sau thời gian ít xuất hiện, Hoắc Kiến Hoa trở lại màn ảnh với Câu chuyện hoa hồng năm 2024. Năm 2025, anh tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình, trong đó có Bác ức và Why Is He Still Single?. Những lần tái xuất này cho thấy nam diễn viên không rời bỏ công việc diễn xuất, dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước.

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì cuộc sống tương đối riêng tư. Cả hai không thường xuyên chia sẻ chuyện gia đình, nhưng những lần xuất hiện bên con gái cho thấy họ vẫn dành thời gian cho tổ ấm, song song với các hoạt động nghệ thuật.