Lâm Tâm Như tiết lộ hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa, dân mạng tranh cãi

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ. Sau 10 năm chung sống, cả hai vẫn giữ được cuộc sống gia đình kín tiếng, đồng thời hạn chế chia sẻ những chuyện riêng tư trước công chúng.

Mới đây, quan điểm của Lâm Tâm Như về cách phân chia việc nhà với ông xã bất ngờ thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Theo Sohu, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lâm Tâm Như cho biết vợ chồng cô không đặt ra quy tắc cố định trong việc phân chia công việc gia đình mà linh hoạt điều chỉnh dựa trên cường độ công việc của mỗi người. Ai bận rộn hơn sẽ được giảm bớt phần việc nhà.

Lâm Tâm Như chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Hoắc Kiến Hoa thường không đảm nhận những công việc nội trợ chính. Nam diễn viên chủ yếu phụ giúp vợ những việc nhỏ như dọn bát đũa sau bữa ăn hoặc lấy nước khi cô nấu nướng.

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như tiết lộ trong suốt 10 năm kết hôn, Hoắc Kiến Hoa gần như chưa từng vào bếp nấu ăn. Ngay cả trước khi lập gia đình, nam diễn viên cũng chỉ biết luộc sủi cảo hoặc pha mì ăn liền. Nữ diễn viên hài hước cho biết cô chưa từng được thưởng thức một bữa cơm do chính tay chồng chuẩn bị, thậm chí còn đùa rằng việc ông xã từng làm cho mình nhiều nhất có lẽ chỉ là rót một cốc nước.

Những chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội xứ Trung. Một bộ phận khán giả cho rằng cách phân chia công việc của vợ chồng Lâm Tâm Như hoàn toàn hợp lý, bởi mỗi gia đình đều có nguyên tắc riêng. Nếu cả hai đã thống nhất và cảm thấy thoải mái với cách sắp xếp hiện tại, người ngoài không nên áp đặt tiêu chuẩn của mình lên cuộc sống hôn nhân của họ.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đặt câu hỏi về lý do Hoắc Kiến Hoa được giảm phần lớn công việc nội trợ. Sau khi kết hôn, nam diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật, giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh và đóng cửa studio cá nhân. Hoắc Kiến Hoa cũng thường xuyên được bắt gặp đưa đón con gái đi học, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vì vậy, một số khán giả cho rằng việc Hoắc Kiến Hoa ít đóng phim không đồng nghĩa với việc anh có lịch trình bận rộn đến mức không thể san sẻ thêm việc nhà.

Trước những tranh luận, câu chuyện của cặp đôi cũng mở ra góc nhìn khác về trách nhiệm trong hôn nhân. Sự đóng góp của một người không nhất thiết chỉ được thể hiện qua chuyện nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa. Việc chăm sóc con cái, đưa đón con đi học và đồng hành trong quá trình trưởng thành của trẻ cũng đòi hỏi không ít thời gian, công sức.

Thực tế, Hoắc Kiến Hoa đã có sự điều chỉnh trong định hướng công việc sau khi lập gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho vai trò làm cha. Trong khi đó, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án sản xuất. Mỗi người đảm nhận những trách nhiệm khác nhau, thay vì nhất thiết phải chia đều mọi công việc.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt 10 năm qua.

Sau 10 năm kết hôn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn lựa chọn cách xây dựng gia đình theo nhịp sống riêng. Câu chuyện phân chia việc nhà của họ có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng cũng cho thấy hôn nhân không có một công thức chung về sự công bằng. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự đồng thuận, thấu hiểu và cảm giác được san sẻ từ cả hai phía.