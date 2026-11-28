Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Hoàn Châu Cách Cách, Tân dòng sông ly biệt và Khuynh thế hoàng phi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp không chỉ duy trì sức hút trên màn ảnh mà còn từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực sản xuất phim.

Mới đây, Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý khi lên tiếng về tranh cãi liên quan đến những cảnh thân mật trong bộ phim mới Có Yêu Thì Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện do cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Theo Sohu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nam diễn viên chính vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của bạn diễn nữ trong quá trình ghi hình. Sự việc được cho là khiến hai diễn viên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đoàn phim phải tạm dừng quay.

Lâm Tâm Như lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim do cô làm nhà sản xuất.

Trước những bàn luận trái chiều, Lâm Tâm Như đã trực tiếp phản hồi khi tham dự buổi họp báo. Nữ diễn viên cho biết ê-kíp có nhiều cuộc trao đổi và thống nhất trong quá trình thực hiện các cảnh quay thân mật.

Đặc biệt, cô nhấn mạnh việc tôn trọng cảm xúc của các nữ diễn viên là điều không thể xem nhẹ. Phát ngôn của Lâm Tâm Như nhận được sự quan tâm bởi đây cũng là vấn đề được chú ý trong quá trình sản xuất các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hiện nay.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, song trọng tâm sự nghiệp đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò diễn viên, cô dành nhiều thời gian cho công việc sản xuất, phát triển kịch bản và tìm kiếm những dự án phù hợp.

Trước đó, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với vai trò nhà sản xuất trong Hoa đăng sơ thượng. Thành công của tác phẩm giúp cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có bước chuyển mình đáng chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực đứng sau màn ảnh.

Bên cạnh dự án đang thực hiện, Lâm Tâm Như còn ấp ủ một bộ phim mới khai thác chủ đề gia đình, dự kiến vừa sản xuất vừa tham gia diễn xuất. Cô từng tiết lộ dành khoảng 3 năm để hoàn thiện kịch bản, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc đối với công việc sản xuất.

Lâm Tâm Như vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Hoa ngữ.

Về cuộc sống riêng, Lâm Tâm Như có cuộc hôn nhân kín tiếng bên Hoắc Kiến Hoa. Cặp đôi kết hôn năm 2016 và đón con gái đầu lòng vào năm 2017. Dù đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, cả hai hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư, đồng thời ưu tiên bảo vệ sự riêng tư của con gái.

Tháng 8/2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lâm Tâm Như và ông xã hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên nhau. Nữ diễn viên cho biết hạnh phúc của hai người nằm ở sự bình dị, đơn giản sau nhiều năm đồng hành.

Ngoài công việc và gia đình, Lâm Tâm Như cũng chú trọng chăm sóc bản thân. Cô duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt. Người đẹp từng chia sẻ sau khi làm mẹ, cô quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe với mong muốn có thể đồng hành cùng con gái trong thời gian dài. Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như đang tận hưởng cuộc sống cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, đồng thời tiếp tục thử sức với những vai trò mới trong ngành giải trí.