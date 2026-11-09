Lâm Tâm Như sau 10 năm kết hôn với Hoắc Kiến Hoa

Từng là đôi bạn thân suốt 10 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Từ đám cưới gây nhiều tranh luận năm 2016 đến cuộc sống gia đình kín tiếng hiện tại, cả hai dần chứng minh rằng tình yêu không nhất thiết phải được thể hiện bằng những màn phô diễn lãng mạn trước công chúng.

Đầu tháng 11, hình ảnh Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đưa con gái Tiểu Cá Heo đi dạo phố tiếp tục thu hút sự chú ý. Nam diễn viên xuất hiện với trang phục đen giản dị, vóc dáng săn chắc và phong thái thoải mái. Trong khi đó, Lâm Tâm Như đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông tối màu và nắm tay con gái trên đường phố. Cô bé gây chú ý bởi vóc dáng cao lớn ở tuổi lên 9, được một số trang tin cho biết đã vượt mốc 1,6 m.

Vợ chồng Lâm Tâm Như cùng con gái Tiểu Cá Heo xuất hiện trong chuyến dạo phố đầu tháng 11. Ảnh: Weibo.

Điều đáng chú ý là dù đều là những gương mặt nổi tiếng, hai nghệ sĩ vẫn giữ nguyên nguyên tắc bảo vệ đời tư của con. Trong những hình ảnh gia đình được chia sẻ, gương mặt Tiểu Cá Heo thường được che bằng biểu tượng hoạt hình. Cặp đôi không chủ động đưa con gái trở thành tâm điểm truyền thông, thay vào đó để cô bé có không gian trưởng thành bình thường, tránh những nhận xét không cần thiết từ công chúng.

Chuyện tình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa bắt đầu từ bộ phim Tàu Điện Ngầm năm 2006. Sau lần hợp tác này, cả hai duy trì tình bạn trong suốt một thập kỷ. Khi ấy, Lâm Tâm Như đã là nữ diễn viên được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, còn Hoắc Kiến Hoa cũng từng bước xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa bén duyên sau lần hợp tác trong bộ phim Tàu Điện Ngầm năm 2006. Ảnh: Weibo.

Ngày 20/5/2016, hai người chính thức công khai chuyện tình cảm. Chưa đầy hai tháng sau, họ thông báo kết hôn và tổ chức hôn lễ riêng tư tại Bali, Indonesia vào ngày 31/7 cùng năm. Tuy nhiên, đám cưới không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Biểu cảm nghiêm nghị của Hoắc Kiến Hoa trong ngày trọng đại khiến nam diễn viên vướng tin đồn bị ép cưới, thậm chí Lâm Tâm Như phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Thay vì liên tục lên tiếng giải thích, hai nghệ sĩ lựa chọn giữ kín đời sống cá nhân. Tháng 1/2017, con gái Tiểu Cá Heo chào đời, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của cả hai. Từ đó, gia đình nhỏ trở thành ưu tiên quan trọng bên cạnh những dự án nghệ thuật.

Đám cưới của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tại Bali năm 2016 từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Năm 2026, Hoắc Kiến Hoa cũng có những chia sẻ đáng chú ý về áp lực diễn xuất khi tham gia bộ phim Như Ý Truyện. Nam diễn viên tiết lộ quá trình hóa thân thành vua Càn Long kéo dài khoảng một năm, khiến anh mất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi tâm lý nhân vật. Thậm chí, thói quen nói chuyện theo lối văn ngôn của vị hoàng đế vẫn theo anh về nhà sau khi phim đóng máy. Những cảnh quát mắng, đối xử lạnh lùng với các phi tần trên màn ảnh cũng khiến Lâm Tâm Như cảm thấy sợ hãi và không muốn theo dõi bộ phim.

Ở chiều ngược lại, Lâm Tâm Như ngày càng khẳng định vị trí trong vai trò nhà sản xuất. Sau thành công của Hoa Đăng Sơ Thượng, cô chủ động lựa chọn dự án thay vì xuất hiện liên tục trên màn ảnh. Nữ diễn viên đang chuẩn bị trở lại với vai trò nữ chính kiêm nhà sản xuất trong bộ phim Yêu nhau chúng ta nói ở trên giường, một tác phẩm khai thác đề tài gia đình theo hướng hài đen.

Hoắc Kiến Hoa gây ấn tượng với vai vua Càn Long trong bộ phim cung đấu Như Ý Truyện, trong khi đó, Lâm Tâm Như ngày càng khẳng định vị trí trong vai trò nhà sản xuất. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa cũng đánh dấu sự trở lại với Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu, đảm nhận vai bác sĩ Chu Thừa Tuấn. Để chuẩn bị cho nhân vật, anh dành thời gian nghiên cứu thuật ngữ y khoa và những thao tác chuyên môn trong môi trường cấp cứu.

Sau 10 năm kết hôn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không xây dựng hình ảnh gia đình bằng những lời tuyên bố ngọt ngào hay sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Những lần cùng nhau dự sự kiện, nắm tay đi dạo phố hay đưa con gái ra ngoài mới là những khoảnh khắc khiến công chúng cảm nhận rõ hơn về cuộc sống hiện tại của họ.

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn duy trì sự nghiệp riêng và cùng vun đắp cuộc sống gia đình. Ảnh: Weibo.

Từ hai người bạn từng đồng hành qua nhiều năm đến vợ chồng cùng nuôi dạy con cái, hành trình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có thể không giống một bộ phim thần tượng với những tình tiết lãng mạn liên tục. Nhưng chính sự bình dị, tôn trọng khoảng riêng và khả năng đồng hành trong cả công việc lẫn gia đình đã tạo nên sức bền cho mối quan hệ này. Sau một thập kỷ, câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, không cần quá nhiều lời giải thích trước ánh đèn sân khấu.