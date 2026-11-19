Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của Lâm Tâm Như bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong lúc mua cam tại một khu chợ, nữ diễn viên được một người phụ nữ bán hàng khen xinh đẹp. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên hài hước khi người này cho rằng cả hai có độ tuổi tương đương nhau và tiết lộ bản thân đã ngoài 50 tuổi.

Trước nhận xét bất ngờ, Lâm Tâm Như lập tức tỏ ra ngạc nhiên, liên tục phủ nhận việc mình đã bước sang độ tuổi 50. Nữ diễn viên còn giậm chân để thể hiện sự phản đối, đồng thời nhấn mạnh bản thân khi ấy mới ngoài 40 tuổi. Phản ứng tự nhiên của cô khiến cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ, tạo nên khoảnh khắc được nhiều khán giả chia sẻ.

Biểu cảm bất ngờ của Lâm Tâm Như khi nghe người bán hàng nhận xét về tuổi tác.

Đáng chú ý, khi thanh toán tiền mua cam, người bán hàng đề nghị làm tròn số tiền thành 50 tệ. Lâm Tâm Như lập tức bắt nhịp câu chuyện bằng câu nói hài hước: “Cứ tính 50 đi, tôi vẫn chưa đến 50 tuổi”. Cách ứng xử dí dỏm giúp nữ diễn viên hóa giải tình huống nhận nhầm tuổi một cách nhẹ nhàng.

Thực tế, đoạn video này được ghi hình từ năm 2023 và bất ngờ được chia sẻ trở lại vào ngày 18/11/2026. Lâm Tâm Như sinh năm 1976, vừa bước sang tuổi 50 vào đầu năm nay. Vì vậy, phản ứng của cô trong đoạn video cần được đặt đúng vào thời điểm ghi hình, khi nữ diễn viên vẫn đang ở độ tuổi 40.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Cô ghi dấu ấn qua vai Hạ Tử Vy trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, trước khi tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức với vai trò nhà sản xuất, từng đứng sau thành công của một số tác phẩm truyền hình đáng chú ý.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình. Cô kết hôn với Hoắc Kiến Hoa vào năm 2016. Cặp đôi hiện có một con gái và thường nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Lâm Tâm Như vẫn giữ được vẻ trẻ trung ở tuổi 50.

Đến nay, khoảnh khắc Lâm Tâm Như phản ứng khi bị nhận nhầm tuổi vẫn khiến nhiều người thích thú. Thay vì tỏ ra khó chịu, nữ diễn viên lựa chọn cách đáp lại hài hước, qua đó cho thấy sự gần gũi và tính cách tự nhiên trước những tình huống bất ngờ.