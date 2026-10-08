Lâm Tâm Như liên tiếp gặt hái thành công ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đang cho thấy bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp khi không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn ngày càng khẳng định vị trí ở phía sau màn ảnh. Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên xây dựng được một hành trình khá đặc biệt khi vừa duy trì sức hút trước máy quay, vừa tham gia sâu vào quá trình sản xuất các dự án phim.

Năm 2009, Lâm Tâm Như thành lập studio mang tên mình. Hai năm sau, cô lần đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất với Khuynh thế hoàng phi. Không chỉ góp mặt trong phim, nữ diễn viên còn tham gia vào nhiều công đoạn như mua bản quyền, chỉnh sửa kịch bản, tuyển chọn diễn viên và dựng phim.

Lâm Tâm Như.

Bước đi này mở ra một hướng phát triển mới cho Lâm Tâm Như. Thay vì chỉ chờ những lời mời diễn xuất, cô dần chủ động hơn trong việc lựa chọn và phát triển các dự án mà mình muốn theo đuổi.

Sau Khuynh thế hoàng phi, Lâm Tâm Như tiếp tục tham gia sản xuất nhiều tác phẩm. Trong đó, 16 mùa hạ từng giành giải Chương trình phim truyền hình tại Kim Chung, đánh dấu một thành tích đáng chú ý của nữ diễn viên khi hoạt động ở hậu trường.

Đến Hoa đăng sơ thượng, dấu ấn sản xuất của Lâm Tâm Như tiếp tục được thể hiện rõ hơn. Dự án mất khoảng 4 năm để hoàn thiện kịch bản trước khi được Netflix mua bản quyền phát hành. Bộ phim cũng giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn mới khi đảm nhận đồng thời nhiều vai trò trong một dự án.

Năm 2024, Có một đời tiếp tục mang về thành tích đáng chú ý khi nhận 10 đề cử tại giải Kim Chung và giành 6 giải. Những kết quả này cho thấy Lâm Tâm Như không chỉ duy trì vị thế của một diễn viên quen thuộc mà còn từng bước xây dựng năng lực ở lĩnh vực sản xuất.

Năm nay, Lâm Tâm Như tiếp tục góp mặt trong dự án mới với vai trò diễn viên chính kiêm tổng sản xuất. Việc đảm nhận cùng lúc nhiều vị trí cho thấy sản xuất đã trở thành một phần quan trọng trong con đường phát triển sự nghiệp của cô.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn xuất hiện trước khán giả nhưng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vai trò diễn viên. Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giúp cô có thêm góc nhìn về kịch bản, diễn viên và quá trình vận hành một tác phẩm.

Lâm Tâm Như lúc 22 tuổi, nổi tiếng khắp châu Á với Hoàn Châu Cách Cách.

Sự nghiệp của Lâm Tâm Như bắt đầu được biết đến rộng rãi từ vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu với nhiều bộ phim truyền hình như Tân dòng sông ly biệt, Khuynh thế hoàng phi và các dự án điện ảnh, truyền hình khác. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn duy trì hoạt động sản xuất và từng bước tạo dựng thương hiệu riêng trong ngành giải trí.

Hành trình của Lâm Tâm Như cho thấy sự nghiệp của một diễn viên hoàn toàn mở rộng khi chủ động bước sang phía sau màn ảnh. Với những dự án mới đang được triển khai, cô tiếp tục duy trì cả hai vai trò diễn viên và nhà sản xuất, mở ra một chặng đường khác trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.