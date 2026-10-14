Lâm Tâm Như được vinh danh ở tuổi 50

Mới đây, Lâm Tâm Như trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Cựu sinh viên xuất sắc lần thứ 7 của Đại học Thế Tân, Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập trường, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong ngành điện ảnh và truyền thông. Ở tuổi 50, nữ diễn viên được vinh danh nhờ những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật và sản xuất phim, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ.

Tại buổi lễ, Lâm Tâm Như bày tỏ niềm tự hào khi trở lại ngôi trường từng gắn bó với mình trong thời gian học cao học. Nữ diễn viên chia sẻ rằng dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giải trí, cô vẫn nhận thấy việc học tập và bổ sung kiến thức là điều cần thiết. Đặc biệt, khi ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình liên tục thay đổi, việc chỉ dựa vào những thành công trong quá khứ không còn đủ để duy trì vị trí của một nghệ sĩ.

Lâm Tâm Như xuất hiện tại lễ trao giải Cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Thế Tân, thu hút sự chú ý với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 50.

Lâm Tâm Như tiết lộ cô quyết định theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Thế Tân vì lĩnh vực này có mối liên hệ chặt chẽ với công việc của mình. Năm 2019, cô bắt đầu chương trình đào tạo tại cơ sở Thượng Hải. Đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nữ diễn viên chuyển về cơ sở Đài Bắc để tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình vào tháng 6/2021.

Nhìn lại hành trình học tập, nữ diễn viên cho rằng những năm tháng làm việc đã mang đến cho cô nhiều kinh nghiệm thực tế, còn việc quay lại giảng đường giúp cô hệ thống hóa kiến thức và nhìn nhận ngành công nghiệp giải trí từ góc độ rộng hơn. Với Lâm Tâm Như, đây không chỉ là cơ hội nâng cao chuyên môn mà còn là khoảng thời gian quý giá để cô tạm rời nhịp sống bận rộn của một ngôi sao.

Lâm Tâm Như quyết định học cao học để bổ sung kiến thức, thích nghi với những thay đổi của ngành giải trí.

Phát biểu trước các giảng viên và sinh viên, Lâm Tâm Như nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc học khi còn trẻ và khi đã có sự nghiệp ổn định. Nếu trước đây học tập nhằm chuẩn bị bước vào xã hội, thì hiện tại cô lựa chọn tiếp tục trau dồi kiến thức để thích nghi với môi trường làm việc luôn biến động. Nữ diễn viên cũng khẳng định không nên ngại trở lại vị trí của một người học, bất kể đã đạt được bao nhiêu thành tựu.

Cô xúc động cho biết danh hiệu Cựu sinh viên xuất sắc không đơn thuần là sự công nhận dành cho những nỗ lực đã qua mà còn nhắc nhở bản thân phải luôn giữ sự tò mò và tinh thần cầu tiến. Lâm Tâm Như đồng thời gửi lời động viên đến thế hệ sinh viên trẻ, khuyến khích họ không ngừng học hỏi và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới trong cuộc sống.

Nữ diễn viên cho rằng việc không ngừng học hỏi là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ duy trì vị trí trong ngành giải trí đầy cạnh tranh.

Thành công của Lâm Tâm Như còn gắn liền với hành trình hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1976, cô trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Hạ Tử Vy trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm 1998. Hình tượng nàng cách cách dịu dàng, thông minh cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc giúp tên tuổi Lâm Tâm Như gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mỹ Nhân Tâm Kế và Khuynh Thế Hoàng Phi. Không chỉ được yêu mến nhờ ngoại hình thanh tú, Lâm Tâm Như còn từng bước khẳng định khả năng đảm nhận nhiều dạng vai diễn khác nhau, từ những nhân vật hiền lành, tình cảm đến người phụ nữ mạnh mẽ, nhiều tham vọng.

Vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách từng đưa tên tuổi Lâm Tâm Như trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á.

Từ năm 2009, Lâm Tâm Như bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất, từng bước chuyển từ vị trí diễn viên sang người tham gia điều hành và phát triển các dự án phim ảnh. Sự thay đổi này đòi hỏi cô không chỉ quan tâm đến diễn xuất mà còn phải tìm hiểu về kịch bản, kinh phí, quản lý nhân sự và thị hiếu khán giả. Đây cũng là một trong những lý do khiến nữ diễn viên quyết định quay lại trường học để bổ sung kiến thức chuyên môn.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như tiếp tục chứng minh năng lực sản xuất thông qua loạt phim Hoa Đăng Sơ Thượng hợp tác cùng Netflix. Tác phẩm khai thác những bí mật, mâu thuẫn và vụ án mạng xoay quanh các phụ nữ làm việc tại một quán bar ở Đài Bắc. Không chỉ đảm nhận vai nữ chính, Lâm Tâm Như còn tham gia sản xuất, góp phần đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Đài Loan nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả quốc tế.

Không chỉ thành công trong diễn xuất, Lâm Tâm Như còn ghi dấu ấn với vai trò nhà sản xuất của bộ phim Hoa Đăng Sơ Thượng.

Tại lễ trao giải lần này, Lâm Tâm Như không phải nghệ sĩ duy nhất được vinh danh. Nam diễn viên Ôn Thăng Hào, nhà sản xuất Thang Thăng Vinh cùng nhiều cựu sinh viên có đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh, truyền thông và nghệ thuật cũng nhận được sự ghi nhận từ nhà trường. Theo thông tin từ Đại học Thế Tân, tổng cộng 30 cựu sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực được trao danh hiệu trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Đặc biệt, Lâm Tâm Như khép lại bài phát biểu bằng lời khẳng định đầy tự hào về mái trường cũ. Cô cho rằng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, mỗi người vẫn có thể khám phá những khả năng mới nếu không ngừng học hỏi. Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng của nhiều người tham dự, đồng thời cho thấy quan điểm của nữ diễn viên về việc phát triển sự nghiệp trong một ngành công nghiệp giải trí cạnh tranh và thay đổi liên tục.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành giải trí với sự nghiệp trải dài từ diễn xuất đến sản xuất phim.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như không còn chỉ được nhớ đến với hình tượng Hạ Tử Vy từng làm nên tên tuổi. Từ một diễn viên nổi tiếng đến nhà sản xuất có nhiều dự án thành công, cô đã xây dựng sự nghiệp ở cả phía trước và sau ống kính. Danh hiệu Cựu sinh viên xuất sắc lần này tiếp tục ghi nhận hành trình ấy, đồng thời đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ diễn viên.