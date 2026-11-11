Lâm tặc 'cạo sạch' một sườn đồi ở Gia Lai, gần 700 cây thông phòng hộ bị đốn hạ​

Ngày 11/11, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai thông tin, hiện các lực lượng chức năng và Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ rừng phòng hộ tại xã Ayun bị tàn phá với quy mô lớn​.

Một mảng sườn đồi với gần 700 cây thông phòng hộ bị lâm tặc đốn hạ. ( Ảnh: Trần Hiền)

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khoảng 693 cây thông (trồng từ năm 1998) tại khoảnh 5, tiểu khu 438 đã bị cắt hạ trơ trọi.

​Tại hiện trường, cảnh tượng những gốc thông có đường kính lớn từ 50 đến 70cm bị cưa phẳng dọc sườn đồi.

Theo lực lượng chức năng, phần lớn các gốc cây và cành lá vẫn còn nhựa tươi cho thấy thời điểm khai thác diễn ra chưa lâu. Đồng thời, lâm tặc cũng đã tẩu tán phần lớn thân gỗ ra khỏi khu vực, chỉ để lại một sườn đồi xanh loang lổ như chiến trường.

Những gốc thông hàng chục năm tuổi, đường kính hơn một người ôm bị cưa phẳng. (Ảnh: Trần Hiền)

​Trong báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông tin, sau khi Trạm Bảo vệ rừng số 5 phát hiện vụ việc vào giữa tháng 10/2026, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã áp dụng quy trình xử lý nóng.

​Theo đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang đã thụ lý, phân công cán bộ điều tra và phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách tiến hành giám định mức độ thiệt hại. ​

Trao đổi vụ việc với báo chí, ông Hồ Ngọc Thọ, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai cho hay, các đơn vị đang tập trung xác minh chính xác mức độ thiệt hại và truy tìm tận gốc các đối tượng vi phạm.

Tại hiện trường, hàng trăm gốc thông bị đốn hạ vẫn còn nhựa tươi (Ảnh: Trần Hiền)

​​Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, kiên quyết yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý của các tập thể và cá nhân liên quan.

​Việc để gần 700 cây thông phòng hộ “bốc hơi” ngay trong lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng số 5 quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhấn mạnh sẽ xem xét xử lý nghiêm, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu các đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. ​

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định.