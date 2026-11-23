Làm sổ đỏ lần đầu: Chuẩn bị gì, nộp ở đâu?
Lần đầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), người dân cần chuẩn bị đơn đăng ký theo Mẫu số 25 và giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ giao đất. Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, sau đó qua 6 bước: tiếp nhận, kiểm tra thửa đất, niêm yết công khai 15 ngày, thực hiện nghĩa vụ tài chính, rồi nhận Giấy chứng nhận do Chủ tịch UBND cấp xã cấp.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/lam-so-do-lan-dau-chuan-bi-gi-nop-o-dau-310125.htm