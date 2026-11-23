Thông tư số 94/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý tuân thủ và rủi ro trong quản lý thuế quy định cụ thể bốn nhóm dấu hiệu đưa người nộp thuế vào diện giám sát trọng điểm. Các trường hợp có giao dịch ngân hàng đáng ngờ liên quan đến gian lận thuế, bị khởi tố về hóa đơn chứng từ, có rủi ro cao hoặc không tuân thủ giải trình sẽ bị theo dõi chặt chẽ dựa trên hệ thống dữ liệu đa nguồn.