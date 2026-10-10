Làm sâu sắc vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện Việt Nam - Trung Quốc

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm là sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trọng tâm của chuyến thăm là Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Được thiết lập năm 2024, đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà mỗi bên mới thiết lập với rất ít quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 31/8/2025, nhân dịp ông Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức linh hoạt.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 - 17/4/2026 đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới; ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố, đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao được triển khai thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế từ ngày 31/8-2/9/2025. Trong chuyến thăm, ông Triệu Lạc Tế cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký kết năm 2024 được triển khai thuận lợi. Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và cơ quan lập pháp địa phương tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới.

Trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và hai năm liên tiếp, 2024 - 2025, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tiếp tục tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Trên nền tảng đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mang lại những đóng góp thực chất trên ba phương diện: tiếp tục tăng cường hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, từ cấp cao nhất đến các cấp, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hai nước có nhu cầu và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các lĩnh vực mới có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của mỗi quốc gia; phát huy sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội trong đoàn, góp phần thúc đẩy phối hợp và triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Với đặc điểm vừa mang tính chất nhân dân, vừa mang tính chất nhà nước, hợp tác nghị viện sẽ góp phần lan tỏa thông điệp hữu nghị, thể hiện sự chủ động của hai cơ quan lập pháp trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác. Qua đó, chuyến thăm sẽ đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.