Làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ

Tại cuộc hội đàm với Phó chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sĩ - một trong những đối tác quan trọng tại châu Âu; mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện theo hướng bình đẳng, cùng có lợi.

Về hợp tác nghị viện, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ. Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội hàm đối tác toàn diện, tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các cơ chế khu vực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, công nghệ tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain, tài chính bền vững, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước.

Phó chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ đánh giá cao chuyến thăm là dấu ấn quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội; mong muốn hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống chính trị và hoạt động nghị viện.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trên kênh nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva Tatiana Valovaya; tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.